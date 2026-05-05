Prokuratura Europejska uchyli immunitet polskiego posła? Rzecznik rządu reaguje

Przypomnijmy, 5 maja do polskiego Sejmu wpłynął wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej Laury Kovesi dotyczący „uchylenia immunitetu jednemu z czynnych posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa Prokuratury Europejskiej (EPPO) w Katowicach, związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowanej przez UE” . W wydanym komunikacie nie ujawniono, o którego posła chodzi. Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem Prokuratury Europejskiej.

„Takie sprawy będą wszczynane”

Do sprawy odniósł się we wtorek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Adam Szłapka.

– To jest normalna procedura. Jeżeli prokuratura składa taki wniosek to informuje marszałka Sejmu i on rozpoczyna procedurę. To jest efekt tego, że Polska zdecydowała się przystąpić do Prokuratury Europejskiej. Jeśli są sytuacje, gdy zachodzi podejrzenie, że może dochodzić do nieprawidłowości, to takie sprawy będą wszczynane także przez prokuraturę Europejską i musimy się do takich spraw przyzwyczaić – stwierdził rzecznik rządu.

twitter

O jakiego posła chodzi?

Według nieoficjalnych ustaleń medialnych wniosek może dotyczyć posła z Mysłowic – Wojciecha Króla, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. „Gazeta Wyborcza” próbowała skontaktować się z politykiem, jednak nie chciał on rozmawiać z mediami. W krótkiej wiadomości miał jedynie napisać, że nie będzie komentował sprawy, ponieważ nie wie, kogo dotyczy wniosek.

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że „uchylenie immunitetu pozwoli na wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób”.

Czytaj też:

Prokuratura Europejska chce uchylić immunitet polskiego posła. Wniosek już w Sejmie

Czytaj też:

Politycy szydzą z Żurka. „To masakruje go psychicznie i podjudza oponentów”