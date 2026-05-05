Znany sportowiec zaskoczył Nawrockiego. Wręczył mu nietypowy prezent

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie miały w tym roku dla Karola Nawrockiego także bardziej osobisty wymiar. Prezydent zaprosił na uroczystości swojego wieloletniego przyjaciela – pięściarza Kacpra Meynę, mistrza Polski w wadze ciężkiej i mistrza WBC Baltic. Bokser przekazał politykowi wyjątkowy prezent.

Karol Nawrocki i Kacper Meyna na uroczystościach w Warszawie

„Mieliśmy dziś zaszczyt uczestniczyć w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja na zaproszenie Kancelarii Prezydenta. Podczas spotkania z Karolem Nawrockim, Kacper Meyna przekazał prezydentowi podpisane rękawice ze swojej ostatniej walki w Sercu Kaszub” – relacjonował w mediach społecznościowych Krystian Każyszka, promotor zawodnika.

Na uroczystości pojawiła się także żona pięściarza, Daria Meyna, która podkreśliła wyjątkowy charakter uroczystości. „3 maja. Elegancja, piękne chwile i wyjątkowa atmosfera w sercu Warszawy. Dziękujemy za zaproszenie. Dobrze było być częścią tego dnia” – czytamy we wpisie zamieszczonym na Instagramie.

Do posta zostało dołączone wspólne zdjęcie boksera z Karolem Nawrockim oraz zielonymi rękawicami, które otrzymał w prezencie.

Karol Nawrocki i bokserska przeszłość

Przypomnijmy, że prezydent w młodości trenował boks w gdańskim klubie RKS Stoczniowiec. Do spróbowania sił w tej dyscyplinie namówił go wujek. Z Kacprem Meyną Karol Nawrocki zna się od wielu lat. Gdy sprawował funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, panowie spotykali się codziennie na sali treningowej.

– Można powiedzieć, że łączy nas przyjaźń. Wzbudziłem u niego sympatię tym, że jestem z Gołubia oraz tym, że jestem patriotą. Roman Dambek z "Gryfu Pomorskiego" mówił, że zawsze jestem na wszelkich wydarzeniach i występach patriotycznych. Można powiedzieć, że Karol zakochał się we mnie, w tym moim podejściu do życia i patriotyzmu – opisywał bosker w rozmowie z Interią.

Burza wokół wizyty Nawrockiego na gali bokserskiej

Ponadto, Karol Nawrocki przypatrywał się zmaganiom Kacpra Meyny na żywo podczas ostatniej gali boksu w Kościerzynie. Po zakończeniu pojedynku wieczoru wszedł do ringu, by pogratulować zwycięzcy. – Niesamowity jesteś. Gratulacje – powiedział do zawodnika.

Kancelaria Prezydenta w krótkim komunikacie wskazała, że „udział w gali miał charakter prywatny i nie ujawnia szczegółów takich wizyt”. Ten komunikat pojawił się w odpowiedzi na zarzuty, że głowa państwa uczestniczyła w wydarzeniu, gdzie jednym ze sponsorów była firma „Nowrocky”.

W przeszłości prezydent pojawiał się publicznie w odzieży z tym logo, m.in. podczas wydarzeń sportowych. Pałac Prezydencki podkreślał jednak, że nie istnieją żadne powiązania finansowe ani marketingowe między głową państwa a marką.

Aktualnie sprawą firmy zajmują się organy ścigania. Postępowanie dotyczy możliwego naruszenia przepisów o ochronie znaków towarowych.

