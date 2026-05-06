NA ŻYWO: Trzeci dzień matur. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym

Na Wprost śledzimy wszystko, co najważniejsze – od arkuszy egzaminacyjnych, przez opinie maturzystów, aż po komentarze ekspertów. Bądźcie z nami na bieżąco.



A maturzystom przypominamy, żeby na salę koniecznie wzięli ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny spełniający wymogi określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

Uczniowie z całej Polski punktualnie o godzinie 9 rozpoczną egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Do wyboru mają angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski.

Przez pierwsze dni matur eksperci z portalu Nauka Gryzie – po opublikowaniu oficjalnych arkuszy z języka angielskiego – przygotują odpowiedzi. My udostępnimy je następnie na Wprost!

Dzięki temu maturzyści będą mogli sprawdzić, jak sobie poradzili na egzaminie dojrzałości.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne zaplanowano na okres od 4 do 21 maja, natomiast część ustna odbędzie się między 7 a 30 maja. Każdy maturzysta musi podejść do trzech obowiązkowych testów na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne, również z języka polskiego i języka obcego. Niezależnie od tego wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

