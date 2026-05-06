Ta stacja ma być konkurencją dla TV Republika. Jest przełomowa decyzja

Z początkiem czerwca bieżącego roku uruchomiony zostanie nowy kanał – Newsmax Polska. To stacja, która znana jest głównie w Stanach Zjednoczonych – dziennikarze z nią związani w amerykańskiej odsłonie prezentują konserwatywne poglądy i nie kryją swojego poparcia dla republikanina Donalda Trumpa, obecnego prezydenta USA.

Jak podały Wirtualne Media, NP ma w Polsce działać na prawach franczyzowych – pozyskała je spółka Telekom Srbija (właściciel kanału Newsmax Balkans).

Redakcja portalu ustaliła, że Newsmax Polska otrzymała już koncesję.

Mówi się, że ten kanał będzie konkurował o widzów z TV Republika. Są nowe informacje ws. Newsmax Polska

Start Newsmax Polska jest już pewny – dojdzie do niego w ciągu najbliższych tygodni. I choć na stronie Commissariaat voor de Media – holenderskiego Urzędu ds. Mediów, czyli tamtejszego odpowiednika polskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (państwowego organu, który pełni nadzór nad obszarem mediów) – nie ma informacji o koncesji, to ta została już NP wydana. O pozytywnej decyzji w rozmowie z Wirtualnymi Mediami poinformowała Dagmara Iwańczuk-Węgrzynek, właścicielka Delegaty. Agencja „specjalizuje się w dystrybucji contentu [treści – red.] – kanałów TV oraz VOD [w tłumaczeniu z języka angielskiego to „wideo na życzenie” – red.] i jej promocji – na polskim rynku” - pisze o sobie firma w internecie.

WM wytłumaczyły, że na podstawie holenderskiej koncesji uruchomiono wcześniej polskie wersje kilku telewizji – m.in. Discovery Channel czy Animal Planet. Portal wskazał, że Delegata dystrybuowała będzie kanał NP zarówno w sieciach kablowych, jak i na platformach satelitarnych czy w serwisach streamingowych. W portfolio agencja ma m.in. TV Republikę czy WP Telewizję (kanał Wirtualnej Polski). Mówi się, że Newsmax Polska, który ma mieć profil konserwatywny – będzie konkurował ze stacją Tomasza Sakiewicza.

Producentem wykonawczym NP jest Wojciech Surmacz – były prezes Polskiej Agencji Prasowej.

Czytaj też:

Co z podkupowaniem pracowników Sakiewiczowi? „Dzwonią do mnie ludzie z TV Republika”Czytaj też:

Masowe odejścia z TV Republika do konkurencji? „Nawet 70 proc. zespołu myśli o przejściu”