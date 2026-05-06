Naukowcy ostrzegają przed „super El Niño”. Polska doświadczy niebezpiecznych zjawisk

W środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego powstaje zjawisko znane jako El Niño. Polega ono na okresowym ociepleniu wód – w rejonie równika. Zaburza ono normalne układy wiatrów i prądów morskich, co wpływa na pogodę niemal na całym świecie – w tym może wpłynąć na warunki atmosferyczne także w Polsce. Na niektórych obszarach w związku z powstaniem El Niño pojawiają się deszcze i powodzie, a w innych susze i upały. Zjawisko to występuje nieregularnie – najczęściej co kilka lat. Jest częścią większego systemu klimatycznego zwanego ENSO (El Niño Southern Oscillation – to proces klimatyczny, obejmujący zmiany temperatury wód Pacyfiku i układu ciśnień atmosferycznych nad nim).

Możliwe, że jeszcze na początku lata doświadczymy pierwszych skutków El Niño, choć zjawisko najmocniej daje o sobie znać na przełomie jesieni i zimy. Naukowcy, na których ustalenia powołuje się portal Twoja Pogoda, twierdzą, że temperatura Pacyfiku w środkowej i wschodniej części może być wyższa niż sądzono.

Jaka jest szansa, że dojdzie do zjawiska „super El Niño”? Naukowcy zabrali głos: 62 proc.

To oznaczać może burze i susze o znacznie większym natężeniu niż ktokolwiek wcześniej zakładał. Możliwe, że wysokie temperatury doprowadzą do wyschnięcia gleb, co oznaczać może ogromne straty dla rolników, ale i trudną sytuację dla konsumentów, którzy zostaną zmuszeni, by płacić więcej za produkty spożywcze i składniki. Później dojść może zaś do burz z intensywnymi opadami deszczu, a to z kolei niekoniecznie poprawi sytuację, bo wydarzy się w nieodpowiednim czasie. To, co mogą one spowodować, to podtopienia, a nawet rozległe powodzie.

W pierwszej połowie marca tego roku informowaliśmy, że naukowcy z Centrum Prognoz Klimatu Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej szacowali ryzyko wystąpienia „super El Niño” na 62 proc.

– Intensywność jest niepewna, ale istnieje potencjał na średnie lub nawet silne El Nino tej jesieni lub zimy – mówił Paul Pastelog, meteorolog z AccuWeather (cytat za zagranicznym portalem Live Science).

