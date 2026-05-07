Jak prezydent bawi się państwem. Rada Nowej Konstytucji z błędami na starcie

Konstytucja uchwalona w 1997 r. była rewolucją. Zmieniła ustrój. Obywatele uzyskali podmiotowość. Państwo miało im służyć. W przyzwoity sposób chroni ona praw obywateli do dziś. Obecnie urzędujący prezydent w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja powołał jednak radę do napisania nowej konstytucji. Zarówno sam pomysł, a zwłaszcza sposób jego realizowania, gwarantuje porażkę. Zwracam się z pytaniami do pomysłodawcy. Jakich praw obywateli nie chroni obecna konstytucja? Czy bałagan polityczny jest wynikiem konstytucji, czy złej woli dużej części klasy politycznej?

Powtórka z rozrywki