To może zmienić TVN na zawsze. Kryzys w CBS stał się ostrzeżeniem

Rynek medialny już wkrótce czeka gigantyczna fuzja. Paramount Skydance przejmie Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. stacji CNN oraz polskiego TVN. Wcześniej koncern należący do rodziny Ellisonów wszedł w posiadanie stacji CBS News.

Gwiazdy CBS znikają z anteny. Paramount Skydance robi rewolucję

Nowi szefowie zdecydowali się przeprowadzić małą rewolucję. Z widzami pożegnało się wielu flagowych dziennikarzy m.in.. Anderson Cooper, a inni jak John Dickerson i Maurice Dubois odeszli z programu „CBS Evening News”. Amerykański kanał pod rządami Barri Weiss mocno złagodził także narrację w wiadomościach dotyczących Donalda Trumpa i działań jego administracji.

Zmiany nie spodobały się widzom. Z danych przekazanych przez Nielsena wynika, że najważniejsze programy informacyjne notują rekordowo niską oglądalność. W przypadku „CBS Evening News” jest to ponad 7 proc. mniej z czego aż 18 proc. w grupie komercyjnej 25-54 lata.

Tymczasem sytuacja w CBS News jest coraz bardziej napięta. W połowie kwietnia pracownicy strajkowali w proteście przeciwko warunkom pracy. Protest poparło aż 95 proc. zespołu uznając, że proponowane warunki są gorsze niż wcześniej.

Wsparcia udzieliła im Gildia Dziennikarzy Wschodniej Ameryki. Wiceszefowa Elizabeth Godvik otwarcie krytykowała Paramount Skydance za brak odpowiednich warunków dla pracowników mimo ogromnych wydatków na przejęcia. Ostatecznie po trwającym 24 godziny strajku udało się dojść do porozumienia a firma Ellisonów zapewniła, że pracownicy otrzymają podwyżki.

Gwiazda CBS nie wytrzymała. Padły mocne słowa

To jednak nie uspokoiło sytuacji. Gwiazda programu „60 Minutes” dziennikarka Sharyn Alfonsi ostro skrytykowała działania nowych właścicieli. Prezenterka nie kryła oburzenia tym, że stacja zaczyna emitować materiały, które sprzyjają Donaldowi Trumpowi.

Oliwy do ognia dolał fakt, że przygotowany przez nią reportaż o więzieniu Cecot w Salwadorze, do którego prezydent USA deportował setki podejrzanych Wenezuelczyków, którzy mieli być w placówce torturowani, został wycofany z emisji. Szefowa stacji Barri Weiss wprost przyznała, że w materiale nie uwzględniono odpowiednio wyjaśnień Białego Domu. Ostatecznie reportaż został pokazany, jednak w nieco zmienionej formie. Rozmowy z politykami z obozu prezydenckiego nadal w nim nie było.

– To nie był jedyny taki spór redakcyjny. W mojej opinii jest to wynik ogromnego zagrożenia, jakim jest rozprzestrzenianie się ingerencji korporacji i wywoływania strachu u dziennikarzy – stwierdziła Sharyn Alfonsi po otrzymaniu nagrody Ridenhour w National Press Club w Waszyngtonie.

TVN zmienia właściciela. Jaka przyszłość czeka stację?

W Polsce zamieszanie wokół Paramount Skydance wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

Prof. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła, że w kontekście TVN decyzje biznesowe będą zależały od opłacalności, ale także od regulacji i stanowiska państwa. – Logika biznesowo-korporacyjna nakazywałaby raczej trzymać się obecnej linii TVN24 ze względu na cenną dla reklamodawców grupę odbiorców. Wyniki finansowe stacji są niezłe, a koncesja wygasa dopiero po 2030 r. Z drugiej strony te same przesłanki ekonomiczne mogą skłonić Davida Ellisona do wystawienia TVN na sprzedaż – stwierdziła w rozmowie z PAP.

Według prof. Jaskierni wszelkie zmiany, nawet jeśli zajdą, nie będą natychmiastowe. – Nie zakładałabym przekształcenia TVN24 w polski Fox News. Na rynku informacyjnym jest już dość prawicowych mediów, Republika i Kanał Zero w taką właśnie formułę z naddatkiem się wpisują. Lojalna grupa widzów TVN24 w razie jego zmiany mogłaby odpłynąć do TVP lub Polsatu, co z biznesowego punktu widzenia jest niepożądane – tłumaczyła.

