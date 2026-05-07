Rachoń nazwał ministrów „chamami”, zareagował na kontrę. Wskazał, „na czym polega problem”

W czwartek 7 maja odbył się briefing prasowy szefów MSWiA oraz MKiŚ w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Podczas sekcji pytań doszło do starcia Marcina Kierwińskiego z udziałem pracowników TV Republika i wPolsce24. Reportera swojej stacji bronił potem w swoim programie dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń, który uderzył w ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Paulinę Hennig-Kloskę.

– Znaczy to, że oni są chamami, to wiemy w ogóle nie od dzisiaj, to nikogo nas tam specjalnie nie dziwi, ale to są ludzie, którzy pełnią funkcje ministerialne i oni za coś konkretnego odpowiadają – zaczął dyrektor programowy TV Republika. Następnie Rachoń wspomniał o śmierci pilota Dromadera. – Sposób zachowania ministra Kierwińskiego, pani Hennig-Kloski, no jest coś po prostu niebywałego – mówił dyrektor programowy TV Republika.

TV Republika o „furii” szefa MSWiA. Rzecznik resortu odpowiedziała Michałowi Rachoniowi

Szef wydawców stacji Jarosław Olechowski zarzucił szefowi MSWiA, że wpadł w „furię”. Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych rzeczniczka resortu Kierwińskiego, która zwróciła uwagę Rachoniowi, że „kultura obowiązuje wszystkich”. Karolina Gałecka dodała, że użyte określenie „nie jest przejawem ani dobrego smaku, a tym bardziej kultury i profesjonalizmu, czego TV Republika wymaga od wszystkich dookoła, samemu jednak nie zachowując podstawowych standardów”.

„Problem nie polega na tym, że pan minister Marcin Kierwiński jest chamem, co zademonstrował, obrażając dziennikarzy Telewizji Republika, a na tym, że jest chamem niekompetentnym, co zademonstrował treścią swoich wypowiedzi na dzisiejszej konferencji prasowej” – odpowiedział Rachoń. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w innym wpisie zarzuciła pracownikowi TV Republika, że miał w telefonie gotowe instrukcje i „wrzutki”.

Awantura na konferencji. Karolina Gałecka uderzyła w pracownika Telewizji Republika

Do tego „krzyczał, przerywał i atakował wszystkich wokół”. „W chwili, gdy trwała akcja ratunkowa i służby walczyły z ogromnym pożarem po śmierci pilota, on urządzał polityczne przedstawienie pod kamerę. Był przy tym wyjątkowo pobudzony. Zastanawiamy się, czym było to spowodowane. Zalecamy badania z medycyny pracy, bo zdrowie jest najważniejsze. Czy powinniśmy się martwić?” – podsumowała Gałecka.

