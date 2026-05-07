Pikieta przed mieszkaniem Donalda Tuska. „Nawrocki i Kaczyński są pewnie dumni”

Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował na demonstrację, która odbywa się przed jego mieszkaniem. „Pikieta na placu zabaw dla dzieci pod oknami mojego rodzinnego mieszkania pod moją nieobecność to szczyt odwagi. Nawrocki i Kaczyński są pewnie dumni z bohaterskiej akcji swoich ludzi” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Pikieta przed mieszkaniem Donalda Tuska. Jest komunikat policji

Z ustaleń Onetu wynika, że pikieta została zorganizowana w rejonie ulicy Syrokomli w Sopocie. Bierze w niej udział ok. 50 osób. Wydarzenie rozpoczęło się ok. godz. 17. Wtedy też na miejscu mieli pojawić się policjanci. — Do tej pory nie zarejestrowaliśmy żadnej niebezpiecznej sytuacji. Zgromadzenie przebiega spokojnie — przekazał w rozmowie z Onetem rzecznik sopockiej policji Radosław Jaśkiewicz.

Do sprawy odniósł się też jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował, partia nie organizowała manifestacji przed mieszkaniem Donalda Tuska. – To oddolna, spontaniczna akcja – przekazał anonimowo.

Donald Tusk spotkał się z papieżem. Premier i Leon XIV wymienili się prezentami

W czwartek 7 maja Donald Tusk udał się z wizytą do Watykanu, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. – Ojciec Święty przypominał o potrzebie pokoju, pojednania i jednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie – powiedział premier polskiego rządu.

W czasie spotkania Donald Tusk wręczył papieżowi jako prezent Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim, a od Leona XIV otrzymał album malarski z dedykacją. – Tam jest jedno słowo, które Ojciec Święty odniósł do siebie i do mnie – peacemakers. Ja pewnie nie zasłużyłem na taką definicję, ale będę z dumą pokazywał ten tekst wszystkim. To, co jest myślą przewodnią pontyfikatu papieża, jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością pokój i pojednanie – relacjonował szef polskiego rządu.

