Kolejne przełomowe decyzje sądów ws. małżeństw jednopłciowych. Wydano już siedem wyroków

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza poinformowało, że w czwartek w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) zapadły trzy wyroki dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych.

Kolejne wyroki ws. transkrypcji aktów małżeństwa

7 maja „NSA nakazał urzędom dokonanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa Mateusza i Miłosza, Hanny i Karoliny oraz jeszcze jednej pary, której imion nie ujawniamy” – poinformowano w komunikacie na Facebooku.

Jak podkreślono, do tej pory zapadło siedem wyroków, które potwierdziły, że „pary tej samej płci biorące ślub za granicą mają drogą transkrypcji otrzymać polskie akty małżeństwa” . Cztery z nich wydał NSA, a trzy kolejne wojewódzkie sądy administracyjnie w Lublinie, Gorzowie i Olsztynie. „Również cztery, w tym wszystkie dzisiejsze, dotyczą par, które wyjechały za granicę wyłącznie w celu ślubu” – dodano.

Wyrok TSUE wobec Polski

Przypomnijmy, w listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że każde państwo członkowskie „ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu” .

Prawnicy zwracają uwagę, że Polska musi zrealizować wyrok TSUE. Jan Barcz, profesor prawa międzynarodowego i prawa UE, a także dyplomata, stwierdził, że „mamy do czynienia z zawstydzającym mataczeniem w sprawie wykonania wyroku TSUE dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych” . „Polska zobowiązana jest do wykonania wyroku TSUE i powinna niezwłocznie wydać stosowne przepisy wykonawcze. Zawarta w wyroku interpretacja prawa UE wiąże nie tylko sądy krajowe w danym postępowaniu, lecz również generalnie sądy krajowe oraz wszystkie organy państwa” – stwierdził były ambasador Polski w Wiedniu, cytowany przez OKO.press.

