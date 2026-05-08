Polacy ocenili Przemysława Czarnka. Ten szczegół zwraca uwagę

Kandydatura Przemysława Czarnka na premiera wciąż budzi więcej negatywnych niż pozytywnych emocji — wynika z najnowszego badania OGB. Choć polityk PiS zanotował niewielki wzrost pozytywnych ocen, równocześnie jeszcze mocniej wzrosła liczba osób oceniających go źle.

Sondaż. Polacy ocenili Przemysława Czarnka

Z sondażu wynika, że aż 59,2 proc. badanych negatywnie ocenia możliwość objęcia przez byłego szefa MEN funkcji premiera. To wyraźna przewaga nad ocenami pozytywnymi, które zadeklarowało 21,1 proc. respondentów. W porównaniu z marcem oznacza to jednak lekki wzrost — o 0,6 punktu procentowego.

Spadła natomiast liczba osób niezdecydowanych lub neutralnych wobec tej kandydatury. Obecnie odpowiedź „ani dobrze, ani źle” wskazało 19,8 proc. badanych, czyli o 1,8 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej.

Autorzy badania zwracają uwagę, że Przemysław Czarnek staje się coraz bardziej polaryzującą postacią. Przybywa zarówno osób, które oceniają go pozytywnie, jak i tych zdecydowanie krytycznych.

Przemysław Czarnek w ocenie wyborców Konfederacji

Ciekawie wyglądają także wyniki wśród wyborców Konfederacji. W marcu ponad połowa sympatyków tej partii — 53,2 proc. — deklarowała neutralny stosunek do kandydatury Czarnka. Negatywnie oceniało ją wtedy 35,94 proc., a pozytywnie jedynie 10,86 proc.

W kwietniu nastąpiła jednak wyraźna zmiana. Odsetek odpowiedzi neutralnych spadł do 39,97 proc. Jednocześnie wzrosła zarówno liczba ocen negatywnych — do 44,07 proc. — jak i pozytywnych, które osiągnęły poziom 15,96 proc.

Tymczasem w sondażach poparcia dla partii politycznych nie widać tzw. efektu Czarnka. „GW” wspomina za to o „efekcie Kaczyńskiego”, czyli karze sondażowej za błędne obstawienie kandydata. W styczniu ubiegłego roku w badaniach Opinia24 partia Jarosława Kaczyńskiego mogła liczyć jeszcze na 31 proc. W grudniu było to już tylko 25 proc., a później 22 i obecnie 21,6 proc.

Czytaj też:

Karol Nawrocki chce referendum. Na to pytanie mają odpowiedzieć PolacyCzytaj też:

Ten sojusz miał wzmocnić opozycję. Nowy sondaż pokazuje zaskakujący efekt