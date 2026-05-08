Polacy ocenili Przemysława Czarnka. Ten szczegół zwraca uwagę
Przemysław Czarnek Źródło: X / PiS
Nowy sondaż przynosi ciekawe wyniki dla Przemysława Czarnka. Kandydatura byłego ministra edukacji na premiera wywołuje coraz większe emocje także po prawej stronie sceny politycznej.

Kandydatura Przemysława Czarnka na premiera wciąż budzi więcej negatywnych niż pozytywnych emocji — wynika z najnowszego badania OGB. Choć polityk PiS zanotował niewielki wzrost pozytywnych ocen, równocześnie jeszcze mocniej wzrosła liczba osób oceniających go źle.

Z sondażu wynika, że aż 59,2 proc. badanych negatywnie ocenia możliwość objęcia przez byłego szefa MEN funkcji premiera. To wyraźna przewaga nad ocenami pozytywnymi, które zadeklarowało 21,1 proc. respondentów. W porównaniu z marcem oznacza to jednak lekki wzrost — o 0,6 punktu procentowego.

Spadła natomiast liczba osób niezdecydowanych lub neutralnych wobec tej kandydatury. Obecnie odpowiedź „ani dobrze, ani źle” wskazało 19,8 proc. badanych, czyli o 1,8 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej.

Autorzy badania zwracają uwagę, że Przemysław Czarnek staje się coraz bardziej polaryzującą postacią. Przybywa zarówno osób, które oceniają go pozytywnie, jak i tych zdecydowanie krytycznych.

Przemysław Czarnek w ocenie wyborców Konfederacji

Ciekawie wyglądają także wyniki wśród wyborców Konfederacji. W marcu ponad połowa sympatyków tej partii — 53,2 proc. — deklarowała neutralny stosunek do kandydatury Czarnka. Negatywnie oceniało ją wtedy 35,94 proc., a pozytywnie jedynie 10,86 proc.

W kwietniu nastąpiła jednak wyraźna zmiana. Odsetek odpowiedzi neutralnych spadł do 39,97 proc. Jednocześnie wzrosła zarówno liczba ocen negatywnych — do 44,07 proc. — jak i pozytywnych, które osiągnęły poziom 15,96 proc.

Tymczasem w sondażach poparcia dla partii politycznych nie widać tzw. efektu Czarnka. „GW” wspomina za to o „efekcie Kaczyńskiego”, czyli karze sondażowej za błędne obstawienie kandydata. W styczniu ubiegłego roku w badaniach Opinia24 partia Jarosława Kaczyńskiego mogła liczyć jeszcze na 31 proc. W grudniu było to już tylko 25 proc., a później 22 i obecnie 21,6 proc.

Źródło: OGB