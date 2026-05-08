Ten projekt miał przyćmić złoty pociąg. Nastąpił nagły zwrot

W kwietniu 2025 r. Michał Motak dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem.

W styczniu 2026 r. radiesteta poinformował, że otrzymał zgodę od konserwatora zabytków na prowadzenie dalszych prac, a w kwietniu przekazał, że termin badań został ustalony. Poszukiwacz zapewnia, że odnalezienie złotego pociągu to kwestia czasu.

Złoty pociąg miał zostać przyćmiony. Nastąpił zwrot w sprawie

Niedawno głośno stało się o nowym projekcie badawczym. Eksploratorzy, którzy są związani z kanałem Kulawa Eksploracja, zapowiadali przełomowe przedsięwzięcie. Jeszcze niedawno mówili o Mieroszowie i okolicach w kontekście, który miał „przyćmić złoty pociąg na 61. km”. W centrum zainteresowania znalazł się nieczynny tunel kolejowy w Unisławiu Śląskim.

Teraz nastąpił zwrot w sprawie. Jak podał Onet, poszukiwacze poinformowali, że projekt „Golden Tunnel” nie dojdzie do skutku, bo „spółka PKP Polskie Linie Kolejowe miała nagle wycofać zgodę”.

Z kolei z informacji redakcji kanału History Hiking wynika, że PKP PLK nie wydała zgody na poszukiwania, bo nigdy się o nią formalnie nie zwrócono. „Firma nie wystąpiła do PLK SA z formalnym pismem” — przekazała Marta Pabiańska z PKP PLK. „Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą przebudowę tunelu. Na zlecenie spółki pracuje wyłoniony w przetargu wykonawca” — dodała.

„Po niezbędnych badaniach obiektu, w tym wykonanych przez PLK SA badań georadarem, wykonawca opracowuje dokumentację budowlaną i wykonawczą. Poza tymi działaniami, PLK SA nie zleciły i nie planują zlecać innym podmiotom żadnych dodatkowych badań związanych ze stanem obiektu. Efektem prowadzonych prac będzie przywrócenie możliwości całorocznych podróży na trasie Wałbrzych — Boguszów-Gorce — Mieroszów i dalej do Czech. Jakiekolwiek działania na sieci zarządzanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A., w tym na obiektach inżynieryjnych, muszą być wcześniej zgłoszone, uzgodnione i zaakceptowane przez Spółkę" – czytamy.

