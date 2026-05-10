TVN zmieni właściciela. Rusza w pościg za gigantami. Są nowe dane
Udostępnijdodaj Skomentuj

TVN zmieni właściciela. Rusza w pościg za gigantami. Są nowe dane

Dodano: 
TVN, zdjęcie ilustracyjne
TVN, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Sebastian Gora Photo
Po tym, gdy Paramount Skydance oficjalnie przejmie Warner Bros. Discovery, może zbliżyć się do gigantów streamingu, takich jak m.in. Netflix. Mamy dane.

Pod koniec kwietnia 2026 r. akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili przejęcie spółki przez koncern Paramount Skydance. Transakcja opiewa na kwotę 110 mld dolarów, a jej skutkiem będzie zmiana właściciela m.in. stacji TVN.

Dzięki fuzji właściciel TVN zbliży się do gigantów streamingu? Nowe dane

Z analiz, które przygotowało Parks Associates, wynika, że Paramount Skydance po formalnej fuzji dotarłoby do 57 proc. amerykańskich gospodarstw domowych z internetem.

Gdyby rzeczywiście udało się osiągnąć zasięg na takim poziomie, pozwoliłoby to niemal doścignąć czołową czwórkę: Netflix (64 proc.), Amazon, licząc z Prime Video i MGM+ (61 proc.), YouTube (61 proc.) oraz Disney – Disney+, Hulu i ESPN+ (58 proc.). A co za tym idzie, mocniej zaznaczyć swoją pozycję, co przełożyłoby się na większą rolę wśród wyścigu konkurencji o czas użytkownika i budżety reklamowe.

Co dalej ze stacją TVN? Analiza medioznawcy

W dyskusji o wielkiej fuzji mówi się także o tym, jak taka zmiana na rynku, może wpłynąć na polski układ medialny. Głos w sprawie zabrał medioznawca, ekonomista, członek KRRiT i prof. UW Tadeusz Kowalski.

Jeden ze scenariuszy zakłada, że nie dojdzie do wyraźnych zmian. – Zwłaszcza że nadawca w Polsce posiada kilkanaście koncesji kanałów o charakterze rozrywkowym czy tzw. lifestyle'owym. Będzie mógł bez problemu utrzymać swój charakter – ocenia w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Ekspert analizuje też, jakie mogą być dalsze losy stacji informacyjnej TVN24. – Pytanie o jej przyszłość jest jednak otwarte. Z doniesień z USA wynika, że po przejęciu kontroli przez Paramount Skydance nad telewizją CBS doszło do ingerencji w tzw. polityczną linię programową i stacja zaczęła sprzyjać obecnej administracji – mówi medioznawca.

Czytaj też:
Skargi do KRRiT po emisji programu TVN. „Upokarzanie i psychiczne nękanie”Czytaj też:
Właściciel TVN ujawnił finanse. Astronomiczna strata związana z głośną fuzją

Źródło: WPROST.pl / Parks Associates / Wirtualne Media / PAP