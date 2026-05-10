Boom na wakacje w Polsce. Te miasta podbijają serca zagranicznych turystów

Z ostatnich analiz serwisu kiwi.com wynika, że w tegorocznym sezonie wakacyjnym do Polski planuje przyjechać wyjątkowo dużo turystów z Wielkiej Brytanii. Liczba rezerwacji miała wzrosnąć o 178 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem – przekazał portal national-geographic.pl. Podobnie jest w przypadku Hiszpanii – zainteresowanie podróżami do Polski wzrosło o 158 proc. Co ciekawe, większą chęć zwiedzania naszego kraju odnotowano także wśród Litwinów, Bułgarów, Łotyszy, Szwajcarów czy Rumunów.

Polska przyciąga turystów. Które miasta wybierają?

Według analiz ekspertów największym zainteresowaniem wśród obcokrajowców cieszy się Warszawa. Według danych kiwi.com w tym roku wyprzedziła popularny Kraków. W porównaniu z zeszłym rokiem podróż do stolicy wybiera o 130,2 proc. więcej turystów z zagranicy.

Podobnym wzrostem cieszy się Bydgoszcz – liczba rezerwacji wzrosła tam o 131,2 proc. Większe zainteresowanie zaczyna wzbudzać też Lublin (+100 proc.), Wrocław (+78,5 proc.) i Rzeszów (+73,8 proc.), a nieco mniejsze Łódź (+59,5 proc.) oraz Kraków (+58,5 proc.).

Dlaczego turyści coraz częściej wybierają Polskę?

Eksperci wyjaśniają, że Polska przyciąga obcokrajowców przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, rozwijającej się infrastruktury lotniczej, a także z powodu konkurencyjnych cen w porównaniu z południową i zachodnią częścią Europy. Obecnie może na to wpływać również sytuacja na Bliskim Wschodzie.

– Podróżni coraz częściej wybierają europejskie kierunki postrzegane jako bezpieczne, łatwo dostępne i oferujące wysoką jakość podróży, a Polska bardzo dobrze odpowiada na te oczekiwania – poinformowała Daniela Chovancova, cytowana przez national-geographic.pl.

Z kolei Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy portalu Travelist.pl w rozmowie z serwisem Puls Biznesu przekazał, że portal odnotował do tej pory „wzrost liczby rezerwacji w kraju o blisko 30–40 proc. w skali roku” . Według najnowszych danych tego serwisu największą popularnością cieszy się Bałtyk. Na odpoczynek nad polskim morzem decyduje się około 50 proc. wszystkich użytkowników.

