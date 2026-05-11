Prezydent wręczył nominacje. Mamy listę nazwisk, oto nowi sędziowie

Głowa państwa wręczyła 162 nominacje sędziowskie. Oto lista nazwisk.
W poniedziałek przed południem, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia nominacji sędziowskich.
Wcześniej uroczystość zapowiadał rzecznik prasowy głowy państwa – Rafał Leśkiewicz. „Prezydent RP Karol Nawrocki wręczy akty powołania do pełnienia urzędu 162 sędziom” – wskazywał na platformie X w dniu 11 maja.
Oto nazwiska nowych sędziów
Oto lista nowych sędziów, wśród nich są m.in.:
- Maciej Gapski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,
- Bożena Dąbkowska-Mastalerek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Joanna Dąbrowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Paweł Gorajewski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Agnieszka Gortych-Ratajczyk – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,
- Michał Ilski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,
- Agnieszka Jędrzejewska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Dominik Dymitruk – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
- Grzegorz Klimek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,
- Dorota Kozub-Marciniak – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Aneta Majowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,
- Anna Bartłomiejczuk – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,
- Nina Beczek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Dorota Brzozowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Łukasz Cieślak – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
- Marta Czubkowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,
- Beata Czyżewska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,
- Kamil Kowalewski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Iwona Kozłowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Agnieszka Dauter-Kozłowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
- Justyna Dudek-Sienkiewicz – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,
- Tomasz Furmanek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Źródło: Onet