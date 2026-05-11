Prezydent wręczył nominacje. Mamy listę nazwisk, oto nowi sędziowie

W poniedziałek przed południem, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia nominacji sędziowskich.

Wcześniej uroczystość zapowiadał rzecznik prasowy głowy państwa – Rafał Leśkiewicz. „Prezydent RP Karol Nawrocki wręczy akty powołania do pełnienia urzędu 162 sędziom” – wskazywał na platformie X w dniu 11 maja.

Oto lista nowych sędziów, wśród nich są m.in.:

Maciej Gapski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

Bożena Dąbkowska-Mastalerek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Joanna Dąbrowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Paweł Gorajewski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Agnieszka Gortych-Ratajczyk – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,

Michał Ilski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,

Agnieszka Jędrzejewska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Dominik Dymitruk – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,

Grzegorz Klimek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,

Dorota Kozub-Marciniak – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Aneta Majowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,

Anna Bartłomiejczuk – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,

Nina Beczek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Dorota Brzozowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Łukasz Cieślak – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,

Marta Czubkowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,

Beata Czyżewska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,

Kamil Kowalewski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Iwona Kozłowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Agnieszka Dauter-Kozłowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Justyna Dudek-Sienkiewicz – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,

Tomasz Furmanek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

