Prezydent wręczył nominacje. Mamy listę nazwisk, oto nowi sędziowie
Dodano: 
Karol Nawrocki Źródło: PAP / Marcin Obara
Głowa państwa wręczyła 162 nominacje sędziowskie. Oto lista nazwisk.

W poniedziałek przed południem, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia nominacji sędziowskich.

Wcześniej uroczystość zapowiadał rzecznik prasowy głowy państwa – Rafał Leśkiewicz. „Prezydent RP Karol Nawrocki wręczy akty powołania do pełnienia urzędu 162 sędziom” – wskazywał na platformie X w dniu 11 maja.

Oto nazwiska nowych sędziów

Oto lista nowych sędziów, wśród nich są m.in.:

  • Maciej Gapski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,
  • Bożena Dąbkowska-Mastalerek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Joanna Dąbrowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Paweł Gorajewski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Agnieszka Gortych-Ratajczyk – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,
  • Michał Ilski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,
  • Agnieszka Jędrzejewska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Dominik Dymitruk – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
  • Grzegorz Klimek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,
  • Dorota Kozub-Marciniak – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Aneta Majowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,
  • Anna Bartłomiejczuk – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,
  • Nina Beczek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Dorota Brzozowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Łukasz Cieślak – Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,
  • Marta Czubkowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,
  • Beata Czyżewska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,
  • Kamil Kowalewski – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Iwona Kozłowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Agnieszka Dauter-Kozłowska – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
  • Justyna Dudek-Sienkiewicz – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,
  • Tomasz Furmanek – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Źródło: Onet