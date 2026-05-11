Ziobro powinien być aresztowany? „Prokuratorzy od początku mieli rację”

W poniedziałek (11 maja) miała miejsce konferencja prasowa w Warszawie z przedstawicielem Prokuratury Krajowej. Prok. Nowak odpowiadał na pytania dziennikarzy ws. Ziobry – wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Prokurator przyznał, że śledczy mieli racje, mówiąc, iż tymczasowego aresztowanie polityka było niezbędnym środkiem zapobiegawczym, który należało zastosować. Obecnie natomiast wdrożone powinny być poszukiwania międzynarodowe – i to natychmiast – podkreślił. Tymczasem Ziobro „nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo, ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany” – zaznaczył. – Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej — tam, gdzie nie jest potrzebny polski paszport – powiedział.

Decyzja o wydaniu ENA wciąż nie zapadła

Prok. Nowak wskazał, że „wniosek prokuratora o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania do dzisiaj nie został rozpoznany”. – Nie zostało także rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania – podał. Przedstawiciel PK przekazał mediom, że śledczy badają obecnie, czy osoby trzecie mogły pomóc Ziobrze w ucieczce. Ustalane są także dokładne miejsca pobytu byłego prokuratora generalnego i byłego wiceszefa MS – Marcina Romanowskiego, który nie znajduje się już w swoim mieszkaniu w Budapeszcie (wynajmował je od jednego z pracowników frakcji parlamentarnej Fideszu – obecnie lokal stoi pusty i czeka na nowego najemcę).

– Dzisiaj zostanie skierowany wniosek do ambasady Stanów Zjednoczonych o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze zostały wydane wizy – poinformował rzecznik PK.

Przypomnijmy – Ziobro jest podejrzany o wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na osobisty użytek polityków nieistniejącej już partii Suwerenna Polska. Mowa o aż 150 mln zł. Śledczy zarzucają wiceprezesowi PiS popełnienie nawet 26 przestępstw.

Czytaj też:

Ziobro w USA. Ozdoba mówi o ekstradycji i „kompromitacji państwa”Czytaj też:

Prezydent wręczył nominacje. Mamy listę nazwisk, oto nowi sędziowie