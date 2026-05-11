Wywołał skandal w TV Republika. Kontrowersje po zaproszeniu na parafialny odpust

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie pod koniec kwietnia poinformowała w mediach społecznościowych o szczegółach odpustu parafialnego, który odbędzie 17 maja. Sumie odpustowej w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przewodniczyć będzie ks. abp Adrian Galbas SAC. Od godz. 10 do 16 będzie miał miejsce festyn parafialny, a w nim m.in. atrakcje dla dzieci i gra terenowa oraz bieg o Puchar Proboszcza.

Zwieńczeniem dnia ma być koncert Jana Pietrzaka w kościele dolnym. Dla parafian przewidziano pamiątki. Zaproszenie piosenkarza spotkało się z krytycznymi ocenami wiernych. Głos zabrał również o. Maciej Biskup. Na wstępie dominikanin zaznaczył, że „ma sentyment do ursynowskiego kościoła, bo głosił w nim rekolekcje i znał ówczesnego proboszcza, budowniczego i pierwszego duszpasterza parafii”.

Jan Pietrzak da koncert w kościele. Dominikanin przypomniał „pamiętne słowa” z TV Republika

„Dlatego nie tylko przykre, ale niedopuszczalne jest to, że obecny proboszcz nie stroni od politycznej agitacji” – ocenił o. Biskup. Według dominikanina Pietrzak „dziś z artysty stał się bardziej niebezpiecznym politrukiem”. O. Biskup przypomniał „pamiętne słowa” z TV Republika na temat migrantów, które uznał za „niebezpieczne”. Poszło o sugestię, że Polska powinna wpychać do obozów koncentracyjnych imigrantów przysyłanych nam nielegalnie przez Niemcy.

Dominikanin wyraził nadzieję, że abp Galbas „ewangelicznie i dobitnie przypomni, że w naszych kościołach nie ma miejsca dla prymitywnej agitacji politycznej, nie mówiąc już o języku pogardy dla kogokolwiek”. O. Biskup zacytował też Stanowisko Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migrantów i Uchodźców z maja 2025 r. Dominikanin chciałby także, aby abp Galbas dał świadectwo Ewangelii w duchu stanowiska KEP i słów papieża Leona XIV do nowo wyświęconych biskupów rzymskich.

