Fejk ze Zbigniewem Ziobrą krąży po sieci. „Oczywiście wiem, że to zdjęcie jest przerobione”

Zbigniew Ziobro w sobotę 9 maja był widziany na lotnisku Newark w New Jersey. Redakcja TVN24 otrzymała od internauty zdjęcie, na którym widać wiceprezesa PiS w Pandzie Express – popularnej amerykańskiej sieci barów szybkiej obsługi serwującej dania kuchni amerykańsko-chińskiej. W mediach społecznościowych pojawiło się przerobione zdjęcie Ziobry na tle logo „Pandy Express”. Zamiast słowa „Panda” pojawiło się „Zonda”.

To nawiązanie do informacji ujawnionej przez Donalda Tuska tuż przed posiedzeniem rządu 8 kwietnia. – Na przełomie października, listopada 2025 r., miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta ws. regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tys. zł wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro – mówił wówczas premier.

Zbigniew Ziobro i przerobione zdjęcie z USA. Awantura Suwerennej Polski, Cieszyńskiego i Wojtunika

Przerobione zdjęcie opublikował m.in. Paweł Wojtunik. „Zonda… Trudno nie mieć skojarzeń” – napisał były szef CBA i dyrektor CBŚ. „Szczytem intelektualnym dla ciebie imbecylu powinno być pilnowanie budki z piwem. *to fejk” – skomentował profil Suwerennej Polski, czy partii Ziobry, która połączyła się z Prawem i Sprawiedliwością. „Członek Zarządu Orlenu leci z fejkami. Gość, który nabiera się na AI, odpowiada za bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury państwa” – dodał Janusz Cieszyński z PiS.

Wojtunik odgryzł się byłemu wiceministrowi zdrowia. „Słyszę, że jeden były minister od respiratorów nie umie w skojarzenia, a szkoda. Oczywiście wiem, że to zdjęcie jest przerobione, ale chodziło mi o skojarzenie przez autora tego zdjęcia afery Zondacrypto z ucieczką jej twórcy sprzed dwóch tygodni i dzisiejszą Ziobry. »Uderz w …«” – podsumował członek Zarządu ds. Bezpieczeństwa i Ryzyka Orlenu.

