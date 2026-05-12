U kogo zamieszkał Ziobro? Rutkowski zapewnił, że nie u Adamka. „Pomagają też inne osoby”

O tym, że to właśnie Adamek gości u siebie Ziobrę, w niedzielę (10 maja), na Facebooku, napisał Zbigniew Stonoga – kontrowersyjny działacz polityczny i przedsiębiorca. Zweryfikować tę informację postanowił wkrótce dziennik „Super Express”, który bezpośrednio skontaktował się z mistrzem świata WBC (World Boxing Council) w wadze półciężkiej.

– To, że rzekomo Ziobro zatrzymał się u mnie, to była plotka, ale jeśli miałby takie życzenie, to chętnie ugoszczę go w moim domu – wskazał pięściarz. Przy okazji opowiedział, jak poznał Ziobrę. – Spotkaliśmy się u pewnego księdza w Krakowie. To dla mnie prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu – ocenił.

Rutkowski zapowiedział materiał o Ziobrze. Ma ujawnić, kto pomaga byłemu ministrowi

W ślad za byłym prokuratorem generalnym do Stanów Zjednoczonych poleciał Rutkowski, by sprawdzić, czy ten rzeczywiście zamieszkał u Adamka. Sfilmował go m.in., gdy ten wychodził z jednego ze sklepów w okolicach miasta Newark w stanie New Jersey. Ziobrze pomagać mają jednak również inne osoby – a przynajmniej tak zasugerował Rutkowski.

Popularny detektyw już w poprzednim wideo zapowiadał, że ujawni na Instagramie, gdzie dokładnie znajduje się Ziobro. – To, u kogo mieszka, gdzie mieszka, jak mieszka, w którym domu mieszka, wszystko wam pokażemy. (...) Jak widzicie, kolejny raz Zbigniew Ziobro wykiwał i zagrał na nosie polskim służbom. Informacje, jakoby jeden ze znanych polskich sportowców miał udzielać pomocy Zbyszkowi i dać mu dach nad głową, nie do końca są prawdziwe. Są jeszcze inne osoby zaangażowane w pomoc dla Zbigniewa Ziobro na terenie Stanów Zjednoczonych w okolicach Newarku w stanie New Jersey. A kto to jest? My znamy te nazwiska, wiemy, kto to jest. Właśnie w tym momencie przygotowuję się do nagrania dla jednej z telewizji – powiedział.

