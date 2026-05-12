Sławomir Mentzen o „kilku podstawowych problemach z kobietami w armii”. Wskazał największy

Sławomir Mentzen w programie Rymanowski Live na YouTube odniósł się do podpisania przez Polskę umowy ws. programu SAFE. Według lidera Konfederacji „to nie jest problem”. – W naszym państwie naprawdę trzeba wiele rzeczy zmienić, nawet w zakresie tej obronności. Zróbmy tę próbną mobilizację, zobaczmy, jak te procedury nie działają, ponaprawiajmy te przydziały mobilizacyjne, przywróćmy szkolenia dla młodych ludzi – mówił Mentzen.

W ostatnim wątku politykowi Konfederacji chodziło o to, aby „w naszej armii służyły nie tylko osoby w wieku powyżej 50 lat”. Mentzen nie chciał odpowiedzieć na pytanie jakie szkolenia, jak długie i w jakim charakterze. Prowadzący rozmowę dopytywał jednak o to, kogo brać na takie szkolenia, w jakim wieku i czy kobiety oraz mężczyzn. – No kobiety nie, w sensie to tak jakby w piłkę grać z kobietami, no to kompletnie bez sensu. Kobiety się nie nadają – rzucił lider Konfederacji.

Sławomir Mentzen o szkoleniu wojskowym dla kobiet w Polsce

Dziennikarz zasugerował, że „kobiety mogą być doskonałymi operatorami dronów”. – Do dronów to wrócimy za chwilę, natomiast z kobietami w armii jest kilka podstawowych problemów. Największy jest taki, że kobieta może zrezygnować z bycia w wojsku, jeżeli ma dziecko, tak? I załóżmy, że wybucha wojna i te kobiety, które szkoliliśmy, nagle idą sobie do domów i zostawiają sprzęt, na którym były szkole. Kto ma ten sprzęt obsłużyć? – zastanawiał się Mentzen.

– W sensie to nie jest zbyt mądre, żeby trzymać podczas pokoju i szkolić osoby, które nie będą walczyć w trakcie wojny, pomijając wszystkie inne problemy pomiędzy płciami – kontynuował polityk Konfederacji. Rymanowski zaznaczył, że „kobiety odnajdują się również w innych, nie tylko bojowych warunkach". Mentzen rzucił na tę sugestię, że „jak najbardziej". – Nie jestem wielkim fanem kobiet w wojsku, mężczyźni są, tak nas natura stworzyła, bardziej nadający się – zakończył lider Konfederacji.

