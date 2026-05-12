Kolejne zatrzymania w związku z aferą HREIT. Nieoficjalnie: usłyszeli zarzuty

Śledztwo ws. deweloperskiego przekrętu stulecia wchodzi w nowy etap – poinformował portal TVP Info. W poniedziałek rano na polecenie łódzkiej prokuratury zatrzymano cztery osoby związane z aferą HREIT. Nieoficjalnie usłyszeli zarzuty. Wśród zatrzymanych była co najmniej jedna osoba związana ze spółką, którą po usłyszeniu zarzutów zwolniono. Otrzymała policyjny dozór. Nowe wyjaśnienia złożyli szef HREiT Michał Sapota i dyrektor ds. sprzedaży mieszkań w tej spółce Marta O.

Oboje pozostają w areszcie. Prezesa grupy kapitałowej Hreit S.A. aresztowano w listopadzie 2024 r. i zwolniono do domu po usłyszeniu 16 zarzutów. W areszcie Sapota przebywa od września ub.r. Miał „wprowadzić w błąd pokrzywdzonych co do rzeczywistej sytuacji finansowej podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej HRE oraz możliwości wywiązania się z zawartych z nimi umów inwestycyjnych w umówionym terminie”.

Afera HREIT. Zatrzymano cztery osoby, są zarzuty. Nowe wyjaśnienia Sapoty i jego partnerki

W listopadzie 2025 r. szefowi HREiT uzupełniono zarzuty. Sapota miał doprowadzić 1 434 osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę przewyższającą 342 mln zł. W zarzucie uwzględniono 886 inwestorów. W lutym b.r. zatrzymano Martę O., prywatnie partnerkę prezesa spółki z grupy kapitałowej Hreit S.A. Usłyszała zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu z Sapotą przy popełnieniu 12 oszustw na szkodę nabywców lokali.

Za popełnione przestępstwa Marcie O. grozi do 25 lat więzienia. Zarzuty obejmują inwestycje deweloperskie, których łączna szkoda wynosi ponad 142 mln zł przy wskazaniu 683 pokrzywdzonych nabywców lokali. Kobietę tymczasowo aresztowano, a zarzut miał być uzupełniany. W połowie kwietnia b.r. doprowadzono zarządcę przymusowego Hreit S.A. Marcina Kubiczka w związku z koniecznością pilnego przesłuchania w charakterze świadka. W czynnościach uczestniczył też Sapota.

