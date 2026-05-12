Pierwsza Komunia w cieniu skandalu. Dzieci uszkodziły kilkadziesiąt samochodów

W niedzielę 10 maja w jednej z restauracji w Grodzisku Mazowieckim odbywała się uroczystość związana z Pierwszą Komunią Świętą. Po kościele goście jednej z rodzin udali się swoimi samochodami do wskazanego lokalu i pojazdy zostawili na pobliskim parkingu.

Grodzisk Mazowiecki. Przyjęcie komunijne zakończone wielkimi zniszczeniami

Kiedy jednak uczta dobiegła końca, właściciele aut doznali szoku. Około 40 pojazdów na parkingu przed budynkiem miało wyraźne ślady na karoserii. Ktoś uszkodził samochody ostrym przedmiotem. Jak ustalili wezwani na miejsce zdarzenia policjanci, winni tego aktu wandalizmu byli dwaj chłopcy w wieku 9 i 10 lat. Zniszczeń dokonali przy użyciu kamieni, którymi porysowali karoserię.

Oględziny zniszczonych pojazdów prowadzili funkcjonariusze policji przy wsparciu technika kryminalistyki. Eksperci muszą oszacować skalę strat i ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Sprawa trafiła do sądu, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. To właśnie sędzia zdecyduje teraz o dalszym losie chłopców odpowiedzialnych za zniszczenia.

