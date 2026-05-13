ABW o „kłamstwach” TV Republika. „To samo w sobie brzmi jak czerstwy żart”

„Wyrokiem z 11 maja 2026 r. (sygn. akt VI ACa 877/25) Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił apelację Redaktora Naczelnego TV Republika od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 1 września 2025 r., w którym został on zobowiązany do emisji sprostowania po programie »Piachem w tryby«” – poinformowała w mediach społecznościowych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

TV Republika przegrała apelację. „Sąd potwierdził nieprawdziwość twierdzeń”

„Sąd potwierdził nieprawdziwość twierdzeń o rzekomych działaniach ABW wobec kandydującego na urząd Prezydenta RP Karola Nawrockiego, w tym o przygotowywaniu dokumentów mających go zdyskredytować oraz o »nieformalnym sztabie wyborczym« w lokalu służb. Kłamstwa wymagają sprostowania” – podsumowała służba.

„ABW wygrała w sądzie sprostowanie programu satyrycznego. To samo w sobie brzmi jak czerstwy żart” – skomentował szef wydawców Telewizji Republika Jarosław Olechowski. 1 września 2025 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informowała o szczegółach decyzji Sądu Okręgowego, który rozpoznał sprawę z powództwa szefa ABW Rafała Syrysko przeciwko redaktorowi naczelnemu TV Republika Tomaszowi Sakiewiczowi.

TV Republika musi sprostować twierdzenia o rzekomych działaniach ABW ws. Karola Nawrockiego

Nieprawdziwe informacje wyemitowano w materiale z 5 maja ub.r., które mają zostać sprostowane. Za fałszywe uznano stwierdzenia, że „na podstawie teczki postępowania sprawdzającego powstała notatka, rodzaj wyciągu, co można odgrzać na Nawrockiego”. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podkreśliła, że w służbie „nie powstała notatka, ani inny dokument w celu dyskredytacji” ówczesnego kandydata na prezydenta.

Kłamstwem jest też, że „całą sprawę koordynuje dwóch pułkowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (...) płk Jarosław Szafrański – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, płk Andrzej Sytniewski – Dyrektor Gabinetu Szefa ABW, co nie może odbywać się bez wiedzy Szefa Agencji – płk. Rafała Syrysko”.

TV Republika musi wyemitować sprostowanie. Sąd wydał prawomocny wyrok

„Istotny jest czas przeprowadzenia specjalnej operacji służb, które postanawiają zaatakować Karola Nawrockiego chwilę po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził poparcie dla Karola Nawrockiego” – dodała TV Republika. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaznaczyła tutaj, że „jej kierownictwo i podlegli mu funkcjonariusze nie prowadzą oraz nie prowadzili żadnych czynności mających na celu dyskredytację”.

Ostatnie z nieprawych twierdzeń dotyczyło „założenia przez funkcjonariuszy nieformalnego sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego w lokalu kontaktowym służb przy ulicy Kieleckiej 32 w Warszawie”. ABW podsumowała, że „nie utworzono takiego sztabu, a pod ww. adresem nie mieści się lokal kontaktowy”.

