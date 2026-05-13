Opuścił PiS i wieszczy katastrofę Przemysława Czarnka. „Nie ma innej opcji”

Koalicja Obywatelska znalazła się na czele najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla WP. KO popiera 32,5 proc. ankietowanych, o 0,7 punktów procentowych więcej niż dwa tygodnie wcześniej. PiS popiera równe 24 proc. respondentów, co jest rezultatem gorszym o 0,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Na podium uplasowała się Konfederacja z wynikiem 13,1 proc., o 0,5 p.p. więcej.

Czwarte miejsce przypadło Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która aktualnie cieszy się poparciem na poziomie 9,1 proc., co stanowi wzrost o 2,3 p.p. W Sejmie znalazłaby się też Lewica, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 6,8 proc. Polaków, o 1,7 p.p. mniej. Pod progiem wyborczym znalazłyby się PSL (4,1 proc. spadek o 0,5 p.p.), partia Razem (3,1 proc., spadek o 0,7 p.p.) i Polska 2050 (1,4 proc., wzrost o 0,3 p.p.). Niezdecydowanych jest 5,9 proc. osób, o 0,4 p.p. mniej.

Najnowszy sondaż partyjny. Tak wyglądałby podział mandatów

Powyższe wyniki przełożyłyby się na następujący podział mandatów: KO miałaby 193 reprezentantów w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość – 138, Konfederacja – 66, Konfederacja Korony Polskiej – 39, a Lewica 24. Do większości potrzeba 231 posłów. Sondaż przeprowadzono od 8 do 10 maja metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI), na ogólnopolskiej grupie tysiąca osób.

Janusz Kowalski w mediach społecznościowych ocenił, że „wniosek analityczny na zimno jest prosty”. Chodzi o to, że „premiera ewentualnego rządu na prawicy wskaże Konfederacja”. Poseł, który odszedł z PiS, podał również wariant numer dwa, zgodnie z którym „część Prawa i Sprawiedliwości utworzy rząd z Donaldem Tuskiem łamiąc Deklarację Polską”. „Nie ma innej opcji – żaden potencjalny koalicjant nie zgodzi się na premiera z PiS” – podsumował stan gry na prawicy Kowalski.

