Sędziowie zaprzysiężeni przez Nawrockiego podważyli wyrok TK. Ujawniono treść pisma

Według ustaleń Wirtualnej Polski dwójka sędziów, od których Karol Nawrocki przyjął ślubowanie, podważyło wyrok TK z 12 maja. W piśmie zwrócono uwagę m.in. na udział w orzekaniu tzw. sędziów dublerów (Justyna Piskorskiego oraz Jarosława Wyrembaka), a także brak czwórki sędziów, których prezydent nie zaprzysiągł w ustalaniu składu.

Sędziowie TK o naruszeniu Konstytucji

Autorzy pisma zwrócili uwagę, że „skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego powinien być właściwie obsadzony i obejmować osoby, których legitymacja do orzekania w Trybunale nie budzi żadnych wątpliwości prawnych” . Podkreślono również, że „udział w wadliwie sformowanym składzie sędziowskim jest naruszeniem Konstytucji, a wadliwie wydany wyrok (ze względu na skład orzekający) nie jest wyrokiem w znaczeniu polskiego prawa, do czego nie chcemy, jak i nie możemy się przyczynić” – zaznaczyli.

Napisano też, że „sędzia Trybunału może orzekać wyłącznie w prawidłowo powołanych składach. Wszelkie inne obowiązki sędziowskie – będą przez nas wypełniane z należytą starannością” .

Przypomnijmy, w marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów do TK. Karol Nawrocki zaprosił na ślubowanie jedynie dwoje z nich Dariusza Szostka i Magdalenę Bentkowską. Po kilku tygodniach cała szóstka przyjęła ślubowanie także w Sejmie, jednak w uroczystości nie uczestniczył prezydent. Sędzie złożyli zatem ślubowanie „wobec prezydenta” .

TK zdecydował ws. ślubowania sędziów

12 maja Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję dotyczącą wniosku grupy posłów na Sejm X kadencji w sprawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzją TK część przepisów, które dotyczą powoływania jego sędziów, nie jest zgodna z Konstytucją. Chodzi przede wszystkim o art. 4 ust. 1 ustawy z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy on obowiązku odebrania ślubowania przez prezydenta od sędziów wybranych przez Sejm.

Uznano również, że jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące legalności wyboru Sejmu, a przepisy, które regulują tę procedurę, zostały do niego zaskarżone, wówczas odebranie ślubowania przez prezydenta nie jest traktowane jako „bezwzględne” .

„Obowiązek przyjęcia ślubowań przez Prezydenta nie wynika w szczególności ani explicite, ani implicite z art. 4 ust. 1 u.s.s.TK, uczynionego przez wnioskodawcę przedmiotem kontroli. W przepisie tym mowa jest jedynie o obowiązku złożenia ślubowania przez osobę wybraną na stanowisko sędziego Trybunału, nie zaś o obowiązku odebrania ślubowania przez Prezydenta” – zwrócono uwagę.

