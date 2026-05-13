Ten sondaż powinien dać Nawrockiemu do myślenia. Chodzi o konstytucję

UCE Research przeprowadził sondaż na zlecenie Onetu, w którym zapytano respondentów, „czy ich zdaniem jakiekolwiek zmiany w konstytucji (przed wdrożeniem ich w życie) powinny zostać zatwierdzone przez Polaków w ogólnopolskim referendum” .

Polacy o nowej Konstytucji. Wyniki sondażu

Według wyników badania twierdząco odpowiedziało 68,8 proc. osób. Przeciwnego zdania było 15,6 proc. ankietowanych. Z kolei 15,5 proc. uczestników sondażu uznało, że „trudno powiedzieć” .

Ankietowanych zapytano również, czy wzięliby udział w referendum w sprawie zmian w Konstytucji, gdyby odbyło się ono w najbliższą niedzielę. 70.1 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, a 16,4 proc. zaprzeczyło. Niezdecydowanych było w tym przypadku 13,5 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 9–10 maja 2026 r. wśród 1037 dorosłych osób. Wykorzystano metodę CAWI.

Karol Nawrocki chce nowej Konstytucji

Przypomnijmy, 3 maja podczas obchodów święta Konstytucji 3 maja Karol Nawrocki zapowiedział, że rozpoczynają się prace „nad konstytucją nowej generacji 2030 r”. . – Problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy dyskutować wspólnie. Kolejnym etapem będzie powołanie ekspertów, konstytucjonalistów, prawników, a także ekspertów w różnych dziedzinach społecznych. Rozesłałem zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych – podkreślił.

Tego samego dnia powołał pierwszych przedstawicieli Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Zasiadają w niej m.in.: Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska, Piotr Andrzejewski oraz Józef Zych czy prof. Jacek Majchrowski. Rada ma się składać z trzech członów: politycznego, eksperckiego i społecznego.

