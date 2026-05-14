Ukraina naciska na UE. Polska mówi „nie” drodze na skróty

Warszawa deklaruje poparcie dla wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, ale nie zgadza się na przyspieszony tryb negocjacji. Kijów liczy na otwarcie wszystkich sześciu obszarów rozmów jeszcze przed wakacjami, jednak Polska – podobnie jak część innych państw UE – opowiada się za standardową procedurą.

Jak podkreślił w rozmowie z RMF FM minister ds. europejskich Ignacy Niemczycki, rozszerzenie Wspólnoty powinno opierać się na reformach i spełnianiu unijnych wymogów przez kraje kandydujące.

