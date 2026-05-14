Rzecznik rządu będzie przepraszał prezesa TV Republika na konferencjach? Szłapka postawił warunek

We wtorek 12 maja miała miejsce konferencja prasowa rzecznika rządu. Adam Szłapka w sekcji pytań zwrócił się do widzów Telewizji Republika. – Chcę ich wszystkich poinformować, że ten QR kod, który na ekranie pewnie widzicie, który służy do zbiórki na TV Republika. Pamiętajcie państwo, każda złotówka wpłacona przez ten QR kod jest przeznaczona na luksusowe życie pana Tomasza Sakiewicza. To myślę, że warto to podnieść – powiedział rzecznik rządu.

Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz zagroził pozwem rzecznikowi rządu. Adam Szłapka odpowiada

Do tych słów od razu odniósł się w sieci prezes Telewizji Republika. „Kłamstwo jest oczywiste i nie widzę szansy, żeby mógł się wywinąć z tego przed sądem. Tym razem czeka go bardzo kosztowny proces” – napisał Sakiewicz. Szłapka w czwartek przyznał „Faktowi”, że na razie nie dostał pozwu. Zwrócił uwagę, że „wyjazd do Monako i spotkanie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem to nie są tanie rzeczy, nawet jeśli można dla Telewizji Republika i dla siebie z tego bardzo dużo zarobić”.

– Jeżeli faktycznie jest inaczej, to ja czekam na raporty. Niech pan Sakiewicz położy na stole wszystkie raporty finansowe TV Republika od 2015 roku do 2026 roku. Zobaczymy, jakie to jest finansowanie i jeżeli on to zrobi, to ja przez trzy najbliższe konferencje prasowe mogę rozpoczynać je od przeprosin pana Tomasza Sakiewicza – mówił rzecznik rządu. Dodał potem, że jeśli chodzi o pieniądze to „jakaś część wpływa na wynagrodzenia, na wyjazdy do Monako i na funkcjonowanie luksusowe Sakiewicza”.

Krytyka prezesa TV Republika. „Biznesmen ściśle powiązany z PiS, na pewno nie jest dziennikarzem”

– To jest jednak poważny biznesmen, ściśle powiązany z Prawem i Sprawiedliwością, na pewno nie jest dziennikarzem – kontynuował Szłapka. Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na słowa pracowników, że środki są przeznaczane na utrzymanie stacji. – Ci, którzy są radnymi z list PiS, czy ci, którzy uczestniczą w kampanii Prawa i Sprawiedliwości? – dopytywał rzecznik rządu. Szłapka zaznaczył, że swoją opinię wyraził na podstawie zdjęć z Monako.

W kontekście potencjalnej kontroli Telewizji Republika rzecznik stwierdził, że to „prywatna firma powiązana z PiS”. – To jest ich tuba propagandowa, ale nie ma co tego ukrywać. Powinniśmy o tym mówić. Jeżeli przychodzą na konferencje prasowe ludzie, którzy uważają się za dziennikarzy, a są jednocześnie radnymi wybranymi z list Prawa i Sprawiedliwości, to jakiej niezależności możemy mówić? – podsumował Szłapka.

