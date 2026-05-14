Zapadła decyzja ws. mandatu Łukasza Litewki. To ona zastąpi zmarłego posła Lewicy w Sejmie

13 maja w Monitorze Polskim opublikowano decyzję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który poinformował, że Bożena Borowiec zastąpi w Sejmie tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę – również posła Lewicy. Przypomnijmy, zgodnie z Kodeksem wyborczym prawo do objęcia mandatu przysługuje kandydatowi z tej samej listy wyborczej, który otrzymał kolejną największą liczbę głosów.

Bożena Borowiec zastąpi Łukasza Litewkę

W ostatnich wyborach parlamentarnych Łukasz Litewka otrzymał 40 579 głosów na liście Lewicy w okręgu nr 32 (obejmował on: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec oraz powiaty będziński i zawierciański). Kolejne miejsce zajął wówczas Włodzimierz Czarzasty – uzyskał 22 332 głosy. Następne miejsca zajęli wtedy Rafał Adamczyk (5900 głosów) oraz Bożena Borowiec (4937 głosów). Nie dostali się jednak do Sejmu.

11 maja Adamczyk poinformował w mediach społecznościowych, że chce kontynuować pracę w zarządzie woj. śląskiego i zrezygnował z mandatu po Litewce. Zatem kolejną osobą upoważnioną do objęcia stanowiska w Sejmie była właśnie Borowiec.

Kim jest Bożena Borowiec?

Członkini Lewicy Bożena Borowiec od 2024 roku pełni funkcję zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W poprzednich latach była natomiast wiceprezydentką Dąbrowy Górniczej, a także dyrektorką Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w woj. śląskim.

– Zarówno moje wieloletnie doświadczenie zawodowe, jak i wykształcenie związane są z kreowaniem polityki społecznej. Od zawsze w centrum mojego zainteresowania jest człowiek, jego potrzeby i możliwość ich zaspokojenia – mówiła Bożena Borowiec w 2024 roku, po objęciu stanowiska w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – informował serwis dabrowagornicza.naszemiasto.pl.

Czytaj też:

Drugie śledztwo ws. Łukasza Litewki. Prokuratura bada nowe wątkiCzytaj też:

Poseł Litewka nie żyje. Jest decyzja sądu ws. podejrzanego 57-latka