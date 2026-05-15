Młodzi Polacy napadli na rówieśników z Ukrainy. Pilna akcja policji zakończona sukcesem

Wśród Polaków rośnie nienawiść do Ukraińców, co widać m.in. w sondażach. Fundacja Centrum Badania Opinii Publicznej informowała w 2025 roku, że poparcie dla przyjmowania ukraińskich uchodźców spadło do 50 proc. Innym razem CBOS wskazywał, że niechęć wobec sąsiadów sięgnął 38 proc. (w stosunku do 30 proc. ankietowanych, którzy deklarowali sympatię).

Co i rusz media informują o namacalnych przejawach nienawiści wobec Ukraińców. Dziennik „Gazeta Wyborcza” podał, że 7 maja (w ubiegłotygodniowy czwartek), na terenie stolicy, grupa ok. 10 osób miała napaść i brutalnie pobić trzech młodych Ukraińców na Moście Świętokrzyskim (który przez Wisłę łączy dzielnice: Śródmieście/Powiśle z Pragą Północ).

W trakcie bijatyki napastnicy mieli ponoć próbować wyrzucić do rzeki jednego z chłopców. Najbardziej rozległych obrażeń doznał 16-latek, który trafił do pobliskiego szpitala – m.in. z pękniętą czaszką.

Onet ustalił, że po powiadomieniu służb postępowanie otrzymał m.in. pion kryminalny. Wkrótce ekspertom udało się ustalić tożsamość prawdopodobnych sprawców.

Policjanci szybko namierzyli podejrzanych. Zatrzymali 5 osób. Możliwe, że będą ścigać kolejne

Jak dowiedział się portal, warszawscy mundurowi zatrzymali na razie pięć osób. Akcja była prowadzona bardzo dynamicznie – co parę godzin kolejni podejrzani trafiali na komendę.

Wiadomo już, że wszyscy zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku ok. 15-18 lat.Tylko 17- i 18-latek mogą zostać potraktowani przez sąd jak dorośli.

Źródło podało szczegóły jednego z zatrzymań – z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jeden z młodzieńców został zaskoczony w miejscu pracy – w warsztacie samochodowym w Markach (na Mazowszu). „Kiedy policjanci zakuwali go w kajdanki – rozpłakał się” – czytamy.

Policja nie wyklucza, że ws. dojdzie do kolejnych zatrzymań. Anonimowi informatorzy przekazali Onetowi, że czynności przeprowadzone zostały póki co wobec „najbardziej agresywnych członków grupy”.

