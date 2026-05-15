Obowiązkowa opłata z najwyższą podwyżką od lat. Nowe stawki odczujesz od razu

Choć od miesięcy pojawiają się zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV, wszystko wskazuje na to, że opłata pozostanie obowiązkowa także w 2027 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła już nowe stawki, które oznaczają wyższe koszty dla polskich gospodarstw.

Abonament RTV z kolejną podwyżką. Nowa opłata od stycznia 2027

Od 1 stycznia 2027 roku miesięczna opłata za radio wzrośnie z 9,50 zł do 10,80 zł. Jeszcze większa zmiana obejmie osoby posiadające telewizor. Abonament RTV za telewizor lub jednoczesne korzystanie z radia i telewizora wyniesie 34,50 zł miesięcznie zamiast obecnych 30,50 zł.

W praktyce oznacza to, że roczny koszt abonamentu opłacanego co miesiąc wzrośnie do 414 zł. Osoby, które zdecydują się na jednorazową wpłatę z góry za cały rok, będą mogły skorzystać ze zniżki i zapłacą 372,60 zł. Podwyżka wynika z obowiązujących przepisów przewidujących coroczną waloryzację opłat abonamentowych.

Większe kary za brak abonamentu RTV

Wyższa będzie nie tylko sama opłata, ale również kary za brak rejestracji odbiornika. W przypadku telewizora kara wzrośnie do 1035 zł, natomiast za niezarejestrowane radio trzeba będzie zapłacić 324 zł.

To ważne szczególnie dla osób, które zakładają, że korzystanie wyłącznie z platform streamingowych zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu. Przepisy nadal opierają się przede wszystkim na posiadaniu urządzenia umożliwiającego odbiór programów radiowych lub telewizyjnych.

Nie tylko telewizor. Ta opłata może dotyczyć też smartfona

Poczta Polska przypomina, że obowiązek opłacania abonamentu RTV może obejmować nie tylko klasyczny telewizor czy radio. W niektórych przypadkach kontrola może dotyczyć również urządzeń takich jak komputer, tablet albo smartfon umożliwiający odbiór treści audio i wideo.

Najczęściej problem pojawia się dopiero podczas kontroli prowadzonej przez pracowników Poczty Polskiej. Wtedy brak rejestracji odbiornika może zakończyć się naliczeniem wysokiej opłaty karnej.

Rząd zapowiada zmiany w opłatach, ale abonament nadal obowiązuje

Ministerstwo Kultury od miesięcy pracuje nad projektem likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go nowym systemem finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Projekt przewiduje przekazywanie mediom publicznym co najmniej 2,5 mld zł rocznie.

Na razie nowe przepisy nie trafiły jednak do Sejmu. Oznacza to, że abonament i obecna opłata nadal pozostają w mocy, mimo wcześniejszych zapowiedzi zmian.

Według danych za 2024 rok abonament RTV płaciło jedynie około 32 proc. gospodarstw domowych i firm zobowiązanych do tej opłaty.

