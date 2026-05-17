Przyczyny i skutki ucieczki Ziobry, Chiny potykają się o Iran i nowa era w leczeniu glejaka. Nowy „Wprost”
Okładka „Wprost” 20/2026, grafika: Paweł Kuczyński
Ponadto w wydaniu: Leszek Miller o porażce służb, Janusz Kaczmarek o politykach ponad prawem, kto skontroluje Wojskową Akademię Medyczną, co ma fentanyl do wojen opiumowych, dlaczego nie powinno się lekceważyć ostrzeżeń Tuska, myśliwi znów na celowniku, Jennette McCurdy prześwietla gniew młodych kobiet i wiele więcej.

„Tykające bomby”. Podobno Zbigniew Ziobro wahał się, czy powinien uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, ale stwierdził, że nie chce być obwożony przez polskie władze w kajdankach pod okiem kamer. Nie jest wykluczone, że tak mogłoby to wyglądać. Jednak za brak tego obrazka PiS może słono zapłacić – analizuje Eliza Olczyk.

Ziobro w USA, w Sejmie wrze”. Sprawa ucieczki byłego ministra sprawiedliwości wznieciła emocje na sejmowych korytarzach. – Tusk i Żurek dostali baty, znowu płaczą do poduszki – mówi w tekście Magdaleny Frindt i Tomasza Stankiewicza Janusz Kowalski.

Chiny potknęły się o Iran”. Szczyt w Pekinie pokazał słabe strony Chin w rywalizacji z USA o panowanie nad światem. Amerykanie wyprowadzili celne ciosy w interesy Państwa Środka w Iranie – pisze Jakub Mielnik.

Nowa era w leczeniu glejaków”. Neuroonkolog prof. Maciej Mrugała opowiada Katarzynie Pinkosz o wzroście zachorowań na guzy mózgu i zarejestrowanym ostatnio leku, który może poprawić statystyki wyleczalności.

Był czas, żeby działać”. – Ziobrę można było zatrzymać pod jakimkolwiek zarzutem, choćby przechodzenia na czerwonym świetle, wiedząc, że będzie chciał uciec – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej były premier Leszek Miller.

Nie wyobrażam sobie kolejnego blamażu”. – To nie porażka służb, ale przewaga polityka nad zwykłym obywatelem, który nie ma informacji o planach prokuratury – tłumaczy ucieczkę Ziobry mec. Janusz Kaczmarek w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

Patchworkowa akademia”. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej napawa nadzieją, bo Polska armia pilnie potrzebuje lekarzy. Pytanie brzmi: kto będzie ich naprawdę kontrolował? – zastanawia się Tomasz Stankiewicz.

Myśliwi na celowniku”. Projekt zmian w prawie łowieckim wywołał duże emocje – także w środowisku myśliwych. Justyna Witczak zwróciła się do aktywistów i Polskiego Związku Łowieckiego z pytaniami o ocenę proponowanej nowelizacji.

Chipy, algorytmy i niewypowiedziana zemsta”. Spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem należy odczytywać na kilku poziomach jednocześnie. Najważniejszym jest walka o technologiczne przywództwo – stawia tezę dr Michał Urbańczyk.

Laboratorium nowoczesnej wojny”. Donald Tusk ostrzega przed możliwym atakiem Rosji na NATO, a gen. Andrzej Pawlikowski w wywiadzie Marty Roels tłumaczy, dlaczego takich słów nie można lekceważyć.

Wściekła młoda kobieta”. – Opisałam dziewczynę, która przez lata tłumi gniew, a potem powoli zaczyna pozwalać sobie go poczuć – mówi Krystynie Romanowskiej Jennette McCurdy, autorka książki „Mogłabym być jego córką”.

