Przyczyny i skutki ucieczki Ziobry, Chiny potykają się o Iran i nowa era w leczeniu glejaka. Nowy „Wprost”

„Tykające bomby”. Podobno Zbigniew Ziobro wahał się, czy powinien uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, ale stwierdził, że nie chce być obwożony przez polskie władze w kajdankach pod okiem kamer. Nie jest wykluczone, że tak mogłoby to wyglądać. Jednak za brak tego obrazka PiS może słono zapłacić – analizuje Eliza Olczyk.

„Ziobro w USA, w Sejmie wrze”. Sprawa ucieczki byłego ministra sprawiedliwości wznieciła emocje na sejmowych korytarzach. – Tusk i Żurek dostali baty, znowu płaczą do poduszki – mówi w tekście Magdaleny Frindt i Tomasza Stankiewicza Janusz Kowalski.

„Chiny potknęły się o Iran”. Szczyt w Pekinie pokazał słabe strony Chin w rywalizacji z USA o panowanie nad światem. Amerykanie wyprowadzili celne ciosy w interesy Państwa Środka w Iranie – pisze Jakub Mielnik.

„Nowa era w leczeniu glejaków”. Neuroonkolog prof. Maciej Mrugała opowiada Katarzynie Pinkosz o wzroście zachorowań na guzy mózgu i zarejestrowanym ostatnio leku, który może poprawić statystyki wyleczalności.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Był czas, żeby działać”. – Ziobrę można było zatrzymać pod jakimkolwiek zarzutem, choćby przechodzenia na czerwonym świetle, wiedząc, że będzie chciał uciec – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej były premier Leszek Miller.

„Nie wyobrażam sobie kolejnego blamażu”. – To nie porażka służb, ale przewaga polityka nad zwykłym obywatelem, który nie ma informacji o planach prokuratury – tłumaczy ucieczkę Ziobry mec. Janusz Kaczmarek w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Patchworkowa akademia”. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej napawa nadzieją, bo Polska armia pilnie potrzebuje lekarzy. Pytanie brzmi: kto będzie ich naprawdę kontrolował? – zastanawia się Tomasz Stankiewicz.

„Myśliwi na celowniku”. Projekt zmian w prawie łowieckim wywołał duże emocje – także w środowisku myśliwych. Justyna Witczak zwróciła się do aktywistów i Polskiego Związku Łowieckiego z pytaniami o ocenę proponowanej nowelizacji.

„Chipy, algorytmy i niewypowiedziana zemsta”. Spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem należy odczytywać na kilku poziomach jednocześnie. Najważniejszym jest walka o technologiczne przywództwo – stawia tezę dr Michał Urbańczyk.

„Laboratorium nowoczesnej wojny”. Donald Tusk ostrzega przed możliwym atakiem Rosji na NATO, a gen. Andrzej Pawlikowski w wywiadzie Marty Roels tłumaczy, dlaczego takich słów nie można lekceważyć.

„Wściekła młoda kobieta”. – Opisałam dziewczynę, która przez lata tłumi gniew, a potem powoli zaczyna pozwalać sobie go poczuć – mówi Krystynie Romanowskiej Jennette McCurdy, autorka książki „Mogłabym być jego córką”.

Nowy film Pawlikowskiego zachwycił Cannes. „Wielokrotnie przeżywałem w życiu żałobę"

Tajemnicza scena pod Air Force One. Tak wygląda współczesna wojna wywiadów