Trzęsienie ziemi w rządowej agencji. Prezes złożył rezygnację

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała w piątek 15 maja, że Bartłomiej Babuśka złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ARP. Powodem decyzji są nowe wyzwania zawodowe. Babuśka szefem Agencji Rozwoju Przemysłu był od końca sierpnia ubiegłego roku. Wcześniej, od czerwca 2024 r., był członkiem Rady Nadzorczej ARP S.A. W komunikacie medialnym wymieniono szereg sukcesów Babuśki.

Bartłomiej Babuśka opuszcza Agencję Rozwoju Przemysłu. Dołączy do Business Advisory Council?

Wspomniano m.in. że „prowadził odważny dialog międzyrządowy dotyczący udziału polskich przedsiębiorstw w dużych projektach infrastrukturalnych podczas odbudowy Ukrainy”. Z kolei w ostatnich miesiącach ARP S.A. pod jego kierownictwem „podjęła konkretne kroki na rzecz odbudowy Ukrainy (m.in. współorganizacja Pre-URC w Rzeszowie dla sektora zbrojeniowego i dual-use)”.

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu podkreślił, że „rezygnację przyjął z żalem, ale pełnym zrozumieniem”. Babuśce życzono sukcesów w dalszej karierze zawodowej. Rada do spraw Współpracy z Ukrainą – organ premiera, którego przewodniczącym jest Paweł Kowal – podała w mediach społecznościowych, że zgłosiła Babuśkę na członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform, skupiającej największych darczyńców Ukrainy.

Nagłe odejście prezesa ARP, decyzję „przyjęto z żalem”. Błyskawiczny wybór następcy

Pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu został członek Rady Nadzorczej ARP S.A. – Daniel Ryczek. Na stanowisku pozostanie do czasu wyłonienia nowego szefa w postępowaniu konkursowym. Ryczek to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, rozwoju biznesu, projektach międzynarodowych i sprzedaży usług logistycznych, w szczególności przewozów kolejowych oraz intermodalnych.

P. o. prezesa ARP zajmował również wysokie stanowiska kierownicze w największych europejskich firmach sektora logistycznego (PKP Cargo, OT Logistics). Ma wysokie kompetencje z zakresu ładu korporacyjnego, restrukturyzacji, negocjacji kluczowych kontraktów. Agencji Rozwoju Przemysłu „jego doświadczenie pozwoli na sprawne kierowanie spółką w okresie przejściowym i zapewnienie dalszego rozwoju”.

Tusk zapowiada biliony na energetykę. „To są nasze pieniądze"

