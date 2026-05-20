Występują w Polsce i zachwycają barwami. Te ptaki trudno przeoczyć

Do najbardziej charakterystycznych ptaków w Polsce zalicza się m.in. zimorodek. Ptak ten zakłada gniazda w norach nad rzekami, daleko od brzegu. Warto też zwracać większą uwagę na samce wilgi, które mają intensywnie żółto-pomarańczowe pióra. Najbardziej znana w Polsce, a także wyjątkowo kolorowa jest również sikorka bogatka, wyróżniająca się upierzeniem w kolorach żółtym i zielonym oraz czarny czubek głowy.

Niewiele osób może z kolei znać żołnę zwyczajną, która zakłada gniazda najczęściej w norach wykopanych w skarpach i urwiskach. Należy też wspomnieć o papudze aleksandretcie, która zwraca uwagę swoją intensywną zieloną barwą, a także o pliszce żółtej. Do wyjątkowo ciekawych ptaków można zaliczyć także kraskę zwyczajną czy dzięcioła dużego.

Z kolei pustułka jest jednym z najbardziej kolorowych ptaków drapieżnych. Natomiast do największych kolorowych polskich ptaków można zaliczyć czaplę purpurową, którą łatwo spotkać na bagnach nad brzegami rzek.

Ptaki można karmić cały rok?

Pamiętajmy, że nie powinniśmy dokarmiać ptaków przez cały rok. Jeśli chcemy to robić, powinniśmy rozpocząć dokarmianie „gdy pokrywa śnieżna uniemożliwi zwierzętom żerowanie” – przypomniała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Dodano także, że „podczas bezśnieżnej, niemroźnej zimy ptaki powinny radzić sobie same i korzystać z pokarmów, które znajdą w ich otoczeniu” , a „całoroczne dokarmianie może powodować u ptaków zatracenie instynktu wędrówki” .

Czym karmić ptaki?

Należy też pamiętać, co jest odpowiednie do karmienia ptaków. Może to być słonecznik, ziarna zbóż, orzechy, owoce, nasiona siemienia lnianego czy słonina. W okresie zimowym można też zadbać o to, by ptaki miały dostęp do niezamarzniętej wody. Co istotne, jeśli już zdecydujemy się dokarmiać ptaki, powinniśmy robić to regularnie.

