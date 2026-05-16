Polacy nie są zadowoleni z pracy ministry zdrowia. Wystawili jej gorzką ocenę

To, że w służba zdrowia znajduje się dziś w złej kondycji, wie niemal każdy Polak – wystarczy spróbować zapisać się na badanie takie jak kolonoskopia, gastroskopia, ultrasonografia jamy brzusznej czy innego narządu, by szybko zdać sobie sprawę o ogromnych kolejkach. To samo tyczy się zabiegów chirurgicznych czy poważniejszych operacji.

Polacy nie chcą jednak czekać w nieskończoność na to, aż uda im się skorzystać z wizyty u lekarza, którą sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Coraz częściej sięgają do portfeli i płacą za prywatne usługi – tam terminy są szybsze, choć za wszystko trzeba słono płacić.

Ministerstwem zdrowia kieruje Jolanta Sobierańska-Grenda, która zastąpiła Izabelę Leszczynę, gdy w ubiegłoroczne wakacje premier Donald Tusk postanowił przeprowadzić rekonstrukcję rządu. Jak była prezeska zarządu spółki Szpitale Pomorskie radzi sobie z głębokim kryzysem w ochronie zdrowia? Głos w sondażu United Surveys zabrali m.in. pacjenci z całego kraju.

Polacy wystawili ocenę ministrze zdrowia. Nie są zadowoleni z pracy Jolanty Sobierańskiej-Grendy

Pracownica United Surveys w dniach 13-14 maja (między środą a czwartkiem) przeprowadziła na zlecenie Wirtualnej Polski badanie. Respondenci odpowiadali, jak – ich zdaniem – działa system ochrony zdrowia za obecnej minister Sobierańskiej-Grendy?

Większy procent ocenił pracę szefowej resortu negatywnie. Jest „gorzej” – takiej odpowiedzi udzieliło łącznie 45,4 proc. obywateli („zdecydowanie gorzej” – 28,1 proc., „raczej gorzej” – 17,3 proc.). Poprawę zauważyło 37 proc. ankietowanych („zdecydowanie lepiej” – 1,5 proc., natomiast „raczej lepiej” – 9 proc.).

Przy realizowaniu badania eksperci korzystali z metody CATI (ankieta telefoniczna) i CAWI (ankieta internetowa). Reprezentatywna próba liczyła 1000 osób.

