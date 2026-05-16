Pilny alert RCB ws. gwałtownych burz. „Nawet 20 mm deszczu”

RCB rozsyła krótkie wiadomości tekstowe do mieszkańców południa Polski. W treści SMS-a znajduje się ostrzeżenie przed burzami, których spodziewać można się w 17 powiatach.

Oto szczegółowe informacje.

Idą potężne burze

„Uwaga! Dziś [16 maja – przyp. red.] prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami” – zaznacza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (jednostka podległa premierowi Donaldowi Tuskowi).

Na stronie przedstawiciele RCB wskazali, że alert dotyczy osób, które w sobotę będą znajdowały się na terenie Podkarpacia. Ostrzeżenie skierowane jest do odbiorców z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, miasta Krosna, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, przemyskiego, miasta Przemyśla, przeworskiego, rzeszowskiego, miasta Rzeszowa, sanockiego i strzyżowskiego – informuje instytucja, na czele której stoi Zbigniew Muszyński.

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego również opublikowano – łącznie trzy – ostrzeżenia meteorologiczne.

IMGW: W trakcie burz może spaść 20 mm deszczu

Synoptycy zwracają uwagę na możliwe intensywne opady deszczu, a także burze. Mogą one pojawić się m.in. na Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia (IMGW obszary na południu Polski oznaczyło kolorem żółtym) nie dotyczą całych wymienionych regionów, ale ich części.

Z prognozy pogody instytutu, którego pracę nadzoruje Robert Czerniawski, wynika, iż na wschodzie i południu Polski można spodziewać się dziś „okresowych opadów deszczu”, a także „przejściowych – o umiarkowanym natężeniu”. „Na krańcach wschodnich i na zachodzie możliwe dodatkowo burze. Suma opadów – do 15 milimetrów, a w czasie burz na wschodzie – do 20 mm” – podali eksperci.

Czytaj też:

Polska pod wpływem ekstremalnej pogody? Najnowsze prognozy na latoCzytaj też:

Matka zatrzasnęła niemowlę w aucie. Pilna akcja służb