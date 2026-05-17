Izrael był o krok od zwycięstwa. „Dziękujemy, Polsko”

No’am Bettan, który wykonał na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji utwór pt. „Michelle”, otrzymał od polskiego jury (w składzie: Eliza Orzechowska, Filip Kuncewicz, Jasiek Piwowarczyk, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Maurycy Żółtański) maksymalną liczbę punktów. Spore grono internautów zareagowało oburzeniem, co ma związek z działaniami zbrojnymi w Strefie Gazy. Właśnie dlatego wiele państw (m.in. Irlandia czy Hiszpania) zrezygnowało z udziału w tym wielkim wydarzeniu muzycznym, okazując w ten sposób swój sprzeciw wobec tragedii, która dotknęła Palestyńczyków.

Po wszystkim część negatywnych emocji użytkownicy sieci przelali na dziennikarkę Olę Budkę, która poinformowała o decyzji polskiego jury. „Nie brałam udziału w głosowaniu” – zauważyła jednak we wpisie na InstaStories.

W niedzielę (17 maja) ambasada Izraela zwróciła się ciepło do narodu polskiego. Dyplomaci podziękowali jury za to, że jego członkowie postanowili tak sowicie nagrodzić właśnie występ Bettana. Ostatecznie otrzymał on 343 pkt. i zajął drugie miejsce.

„Dziękujemy za całą miłość, energię i życzliwość”

„Szczególne podziękowania dla polskiego jury za uznanie i ciepłe przyjęcie. Dziękujemy, Polsko, za «douze points»” – napisali na X przedstawiciele ambasady. „Dziękujemy za całą miłość, energię i życzliwość podczas tegorocznego konkursu” – dodali.

Izrael oprócz tego pogratulował Alicji Szemplińskiej. „Fenomenalny performance” – padło we wpisie opublikowanym na popularnej platformie społecznościowej. Nasza reprezentantka wykonała utwór „Pray”, dzięki któremu zajęła naprawdę wysokie – 12. miejsce.

Warto zaznaczyć, że bliskowschodnie państwo również przyznało nam punkty – konkretnie dwa.

Eurowizję 2026 zwyciężyła ostatecznie Bułgaria, która zgromadziła aż 516 pkt. Podium zamknęła Rumunia, której jury i widzowie przyznali 296 pkt.

