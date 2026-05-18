W Warszawie zawyją syreny. „Prosimy o zachowanie spokoju”

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał komunikat w sprawie testów syren alarmowych, które zostaną przeprowadzone 18 maja. „W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych na terenie m.st. Warszawy, 18 maja w ciągu dnia zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał alarmowy” – czytamy w krótkim komunikacie.

Testy syren w Warszawie. Gdzie zostaną uruchomione?

Testy syren odbędą się w następujących lokalizacjach:

ul. Michała Kajki 80/82

ul. Afrykańska 12D

ul. Marywilska 26

ul. Jana Kochanowskiego 7

ul. Renesansowa 27

ul. Eugeniusza Szwankowskiego 6.

Jak podkreślił Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny i zostanie przeprowadzone w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. „Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań” – podsumowano na zakończenie komunikatu.

