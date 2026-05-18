Cenckiewicz o zamówieniach pizzy do TV Republika. Wskazał możliwy mechanizm działania

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz poinformował, że przeprowadził własne „wstępne rozpoznanie kontrwywiadowcze” dotyczące nocnych telefonów i fałszywych zamówień pizzy. Sprawa ma związek z doniesieniami o nękaniu dziennikarzy TV Republika.

Cenckiewicz: Poznałem mechanizm zamówień pod siedzibę TV Republika

W niedzielę rano Cenckiewicz opisał w mediach społecznościowych sytuację, która według niego spotkała wcześniej także osoby związane z TV Republika. Chodzi o nocne telefony i wiadomości SMS związane z rzekomymi zamówieniami jedzenia.

Kilka godzin później były szef BBN opublikował kolejny wpis, w którym przedstawił własną interpretację całej sytuacji.

„Mam swoje prywatne wstępne rozpoznanie kontrwywiadowcze mechanizmu zamówień... pizzy. Poznałem kilka przypadków wymierzonych w pracowników TV Republika w ostatnich dniach. Ale poznałem i swój.”.. — napisał na X.

Cenckiewicz: W bazie wyświetlił się mój numer telefonu

Cenckiewicz twierdzi, że osoba składająca zamówienie miała wykorzystać jego numer telefonu bez zgody. Jak opisał, dostawa została skierowana nie na jego prywatny adres, lecz pod siedzibę TV Republika przy placu Bankowym w Warszawie.

„Otóż prowokator dzwoniący wczoraj po pizzę zrobił to tak, że w bazie zamówień wyświetlił się mój nr telefonu, dostawę zamówił na Plac Bankowy 2 (...) a zamawiający podszył się pod imię i nazwisko bliskiego współpracownika p. posła Sławomira Mentzena” — przekazał.

Według Cenckiewicza zamówienie pod siedzibę TV Republika zostało anulowane po około godzinie z powodu problemów z dostarczeniem. To miało skutkować próbami kontaktu telefonicznego po godz. 2 w nocy.

Cenckiewicz o sprawie pracowników Republiki: Ktoś dysponuje bazą prywatnych adresów

Były szef BBN ocenił, że wszystkie podobne przypadki miały dotyczyć środowiska TV Republika i były realizowane w podobnych godzinach nocnych.

„W każdym razie ktoś, kto to wszystko robi myśli — łączy osoby, wątki, adresy, dysponuje bazą adresów także prywatnych i numerów telefonów wielu osób” — napisał Cenckiewicz, zapowiadając złożenie zawiadomienia do służb.

Wcześniej Sławomir Mentzen informował, że numer telefonu jego kancelarii miał być wykorzystywany do składania fałszywych zamówień kierowanych do pracowników TV Republika. Według polityka dochodziło także do zgłoszeń o rzekomych zagrożeniach, które kończyły się policyjnymi interwencjami.

Do sprawy odniósł się również Karol Nawrocki, który ocenił, że podobne działania mogą stanowić zagrożenie dla wolności mediów.

Z kolei obecny szef BBN Bartosz Grodecki zwrócił się do ministra Marcina Kierwińskiego o informacje dotyczące działań służb. Kierwiński odpowiedział, że policja reagowała wyłącznie na zgłoszenia dotyczące możliwego zagrożenia życia, a teza o „nękaniu dziennikarzy TV Republika” jest w jego opinii nieprawdziwa.

Czytaj też:

Ziobro pójdzie w ślady Giertycha? „Republika przytuliła go nie bez powodu”Czytaj też:

Autor hitu o Tomaszu Komendzie wraca z nową historią. Ekranizacja największej zagadki kryminalnej Warszawy