Koniec napisów na Tymbarkach? Fani wściekli

W mediach społecznościowych można zauważyć, że internauci, a zarazem konsumenci napojów Tymbark dostrzegli, że do sprzedaży trafiły butelki z kapslami i nakrętkami bez charakterystycznych haseł. Dla wielu klientów to nie detal, ale jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów marki Tymbark obecny od ponad 30 lat.

Fani Tymbarka zaniepokojeni zmianami

Pod wpisami pojawiły się dziesiątki komentarzy rozczarowanych konsumentów. Część osób pisała wprost, że bez napisów napój traci swój wyjątkowy charakter. Pojawiły się też opinie, że hasła na kapslach Tymbarku towarzyszyły im od dzieciństwa i często poprawiały humor w zwykły dzień, co tylko potwierdza ich kultowość.

Napisy pod kapslami i nakrętkami Tymbarka pojawiły się w 1993 roku. Wśród najbardziej znanych były m.in. „Uszy do góry”, „Dasz radę” czy „Tylko mnie kochaj”. Z czasem stały się częścią popkultury, a w sieci powstały grupy poświęcone kolekcjonowaniu i publikowaniu znalezionych haseł.

Kultowe hasła na kapslach Tymbarka znane od blisko 30 lat

Jak podkreśla Daniel Karaś, rzecznik prasowy Maspexu, kapsle Tymbarka od lat budują emocjonalną więź z konsumentami. Firma przyznaje, że dla wielu osób napisy stały się symbolem szczęścia, motywacji lub po prostu codziennego rytuału.

Jak ustalono, brak napisów ma być jedynie przejściowy. Maspex przygotowuje nową akcję związaną z legendarnymi kapslami, co oznacza, że niebawem napisy powrócą. W projekt zaangażował się znany influencer i podróżnik Jakub „Patec” Patecki.

Maspex zapowiada powrót napisów na Tymbarkach

Na razie firma nie zdradza szczegółów kampanii, ale zapowiada „rewolucyjne podejście” do kultowych napisów i ten aspekt w działalności zapowiada się ekscytująco. Według zapowiedzi konsumenci mają odegrać ważną rolę w tworzeniu kolejnego rozdziału historii Tymbarka.

Maspex podkreśla, że marka nie zamierza odcinać się od swojego najbardziej charakterystycznego symbolu. Wręcz przeciwnie, chce oddać go w ręce fanów i pozwolić im współtworzyć nowe hasła oraz emocje związane z kapslami.

