Medialne trzęsienie ziemi. Znany dziennikarz opuszcza projekt Stanowskiego

Patryk Słowik poinformował w mediach społecznościowych, że złożył wypowiedzenie ze stanowiska redaktora naczelnego portalu zero.pl. Dziennikarz od razu zaznaczył, że „nie planuje rozwodzić się o powodach, bo uważa za nieeleganckie prowadzenie publicznych dyskusji o wewnętrznych sprawach”. „Żadnych teorii spiskowych nie warto w tym szukać i uważam Kanał Zero za bardzo fajną firmę” – dodał Słowik.

Dziennikarz zapewniał również, że „nie dostał lepszej oferty od kogoś innego, więc nie umie odpowiedzieć, co dalej”. „I nie dziękuję jeszcze świetnej ekipie, która zaufała Krzysztofowi, mnie – tylko dlatego, że będzie jeszcze okazja za trzy miesiące wszystkim podziękować” – podsumował Słowik. Portal zero.pl wystartował na początku lutego, ale prace nad serwisem trwały od początku stycznia.

Patryk Słowik złożył wypowiedzenie. Odchodzi z portalu zero.pl

Dziennikarz chwilę po tym jak został redaktorem naczelnym zero.pl przekonywał, że „uruchomienie portalu internetowego, który będzie liczącym się na scenie medialnej podmiotem, to zadanie skomplikowane, czasochłonne i najzwyczajniej w świecie wymagające”. „Jednocześnie przy całej pomocy, jaką otrzymujemy od Kanału Zero i Krzyśka Stanowskiego, wykonalne. I dziś już wiem, że po prostu to zadanie wykonamy” – przekonywał Słowik 2 stycznia.

„Wizja tworzenia czegoś od, nomen omen, zera jest fascynująca i niewielu dziennikarzy w Polsce miało taką możliwość. Jesteśmy szczęściarzami” – komentował dziennikarz. „Media powinny się podobać ludziom, którzy je tworzą, ale oczywiste jest to, że powinny przede wszystkim podobać się Odbiorcom. Z jednym zastrzeżeniem: czasem media powinny też robić to, co uważają za właściwe. Nie chodzi przecież o to, by jedynie schlebiać Odbiorcom” – pisał Słowik.

