Afera ws. „rekordu” Polski w długości złowionego szczupaka. Szef komisji zabrał głos

Redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich i przewodniczący komisji rekordowych połowów WW Jacek Kolendowicz poinformował, że do Wiadomości Wędkarskich „na początku maja zgłoszono szczupaka dłuższego niż aktualny długościowy rekord Polski”. Dodał, że „problem” polega na tym, że wpłynęły „jedynie fragmenty filmu i kopie zdjęć pozbawione metadanych, zamiast oryginalnych materiałów”.

Nie pozwalają one na „rzetelne zweryfikowanie deklarowanych informacji i na uznanie zgłoszonego szczupaka za nowy oficjalny rekord Polski”. Sprawa dotyczy „rekordu”, który w niedzielę 3 maja miał pobić Piotr Sobierajski, co ogłosił w mediach społecznościowych jego syn Wojciech, znany z realizowania ekstremalnych wyzwań. Zdjęcia zostały już jednak usunięte.

Piotr i Wojciech Sobierajscy nie złowili rekordowego szczupaka na zbiorniku Solińskim? Nowe fakty

Do tego firma Favorite Fishing Polska poinformowała o zakończeniu współpracy w trybie natychmiastowym z ambasadorem Wojciechem Sobierajskim. Humminbird & Minn Kota Polska podkreśliło z kolei, że nie prowadzi obecnie „żadnej płatnej współpracy z influencerem ani z jego ojcem”. Jeden z wędkarzy zasugerował, że ryba została przez niego złowiona rok wcześniej na Żarnowcu, czyli zbiorniku oddalonym od Soliny o około 800 kilometrów.

Radio Zet podało, że połów Sobierajskiego miał odbywać się przed sezonem i w nocy, co stanowi podwójne złamanie przepisów. Sprawę wyjaśnia Państwowa Straż Rybacka. Podkreśliła, że „w przypadku potwierdzenia naruszeń, zostaną podjęte przewidziane prawem działania zgodnie z kompetencjami Straży”. Według nieoficjalnych doniesień influencer „jeszcze w kwietniu został przyłapany przez wędkarzy na Jeziorze Żarnowieckim i był wówczas legitymowany przez policję”.

