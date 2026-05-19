Zablokowana trasa w kierunku Warszawy. Interweniował śmigłowiec LPR

We wtorek 19 maja doszło do utrudnień na trasie z Grójca do Warszawy, pomiędzy węzłami Tarczyn Północ i Lesznowola. Około godziny 13:20 Pojawiło się zgłoszenie o osobie leżącej na jezdni drogi ekspresowej numer siedem.

Akcja służb na S7 z Warszawy do Grójca. Utrudnienia między węzłami Tarczyn Północ i Lesznowola

Poszkodowaną przetransportowano do szpitala za pomocą śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – relacjonował TVN Warszawa. Droga została zablokowana na prośbę policji, zrobiły się korki.

Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że przejazd S7 został otwarty po godzinie 15.30. Dokładne okoliczności wydarzenia będą wyjaśniane przez policję.

