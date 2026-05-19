Nawroccy sfilmowani z ukrycia, chłopiec skradł show. Taką piosenkę zaśpiewał

Prezydencka para wizytowała na południu Europy. Głowa państwa, a także towarzysząca jej pierwsza dama, brali udział w uroczystościach z okazji 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Wydarzenie odbyło się w klasztorze, który należy do Opactwa Benedyktynów. Był on – jak przypomniała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kluczowym punktem frontu na tzw. linii Gustawa, którą Niemcy zagrodzili aliantom drogę do włoskiej stolicy. „Od stycznia do maja 1944 roku toczyła się tam bitwa o Rzym. Po kilkukrotnych próbach zdobycia klasztoru 2. Korpus Polski 0 pod dowództwem generała Władysława Andersa – zawiesił nad zdobytym klasztorem biało–czerwoną flagę” – podkreślili z dumą przedstawiciele KPRP.

5-latek pozytywnie zaskoczył prezydencką parę

W drodze na historyczne wzgórze ktoś filmował z ukrycia Karola Nawrockiego i jego małżonkę – Martę Nawrocką. Nagranie opublikowane zostało następnie na platformie X i – na co wskazują odsłony – przypadło do gustu wielu osobom, jak dotąd wygenerowało bowiem 100 tysięcy wyświetleń.

Max Hübner wskazał, że prezydencka para spotkała na swojej drodze pięciolatka. Na filmie, który udostępniony został przez komentatora internetowego (jak samego siebie określa użytkownik X), słyszymy utwór, który chłopiec postanowił zaśpiewać Nawrockim, by uprzyjemnić im czas.

To „Czerwone maki na Monte Cassino” – pieśń autorstwa Alfreda Schütza (kompozytor) i Feliksa Konarskiego (poeta, który odpowiada za tekst). Powstała ona w 1944 roku.

„Nie chciał zejść z rąk Marty Nawrockiej”

Hübner zwrócił uwagę na końcówkę filmu – jego zdaniem chłopiec, któremu dużo ciepła okazała pierwsza dama, naprawdę dobrze czuł się w towarzystwie Nawrockich. „Na samym końcu nie chciał zejść z rąk pierwszej damy” – tak sytuację zinterpretował komentator.

