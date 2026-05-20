Szczepkowska wściekła się po słowach Nawrockiego. „Ordynarne kłamstwo”

Joanna Szczepkowska odniosła się do fragmentu konferencji prasowej ze szczytu B9 w Rumunii, w której udział brał Karol Nawrocki. W swoim komentarzu opublikowanym w mediach społecznościowych oceniła wypowiedzi prezydenta jako „poważnie szkodliwe” dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Szczepkowska ostro o Nawrockim. Padły słowa o „łamaniu konstytucji”

Aktorka wskazała na pytanie dziennikarki Polskiego Radia dotyczące wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i jego ewentualnego wpływu na relacje polsko-amerykańskie oraz możliwe zaangażowanie ośrodka prezydenckiego w tę sprawę.

„Cały świat wie, że wyjazd Ziobry to jest ucieczka przed prawem. Mówienie przed kamerami i światową prasą, że to zwykły człowiek, który dostał wizę i sprawa jest prywatna, to wprowadzanie światowej opinii publicznej w błąd. Ordynarne, chamskie i oczywiste kłamstwo” – grzmiała artystka.

W dalszej części komentarza Joanna Szczepkowska odniosła się również do słów Karola Nawrockiego o tym, że „polityk PiS nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce”.

„To znaczy, że prezydent Polski nie uznaje polskich sądów i w jego opinii każda »osoba prywatna«, jeśli jest Polakiem z zarzutami, ma prawo oddalić się z kraju, bo nie może się tu spodziewać uczciwego procesu. To znaczy, że prezydent tego kraju wzywa przestępczy świat do nieposłuszeństwa wobec polskiego prawa. To jest łamanie konstytucji” – oceniła.

Szczepkowska reaguje na słowa Nawrockiego. Opublikowała apel

Joanna Szczepkowska postanowiła pójść o krok dalej i wystosowała list otwarty do Włodzimierza Czarzastego w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego i postawienia Karola Nawrockiego przed Trybunałem Stanu. J„est to wyraz najwyższego niepokoju o stan i bezpieczeństwo Polski wobec niekonstytucyjnych działań osoby sprawującej urząd prezydenta” – stwierdziła aktorka.

W treści listu wymieniła kilka artykułów z konstytucji, które jej zdaniem łamie polityk. „Karol Nawrocki jest zobowiązany przez konstytucję do współdziałania z Radą Ministrów. Obowiązek ten nie jest przestrzegany, a komunikowane społeczeństwu polityczne preferencje, stoją w sprzeczności z linią przyjętą przez Radę Ministrów, co tworzy klimat chaosu, sprzeczny z ideą współdziałania” – czytamy.

„Dotyczy to głównie Unii Europejskiej, której znaczenie i prawo jest przez Karola Nawrockiego pomijane i umniejszane wobec społeczeństwa. Ma to cechy sabotażu naszej pozycji i bezpieczeństwa w Europie. Szczególnie drastycznym przykładem działania sprzecznego z konstytucją i bojkotowania państwa, była wypowiedź Karola Nawrockiego na konferencji prasowej podczas Szczytu B9 w Rumunii” – dodała aktorka.

Joanna Szczepkowska zachęca do składania podpisów pod listem. Na razie zebrano ich ponad 4300.

