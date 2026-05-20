Zagadka zaginięcia 33-latki na Majorce. Bliscy wskazują, która data może być przełomowa

Przypomnijmy, Polka po raz ostatni kontaktowała się z rodziną 17 kwietnia z konta obcego mężczyzny. Poinformowała wówczas, że została okradziona na plaży w Palma de Mallorca– straciła telefon oraz dokumenty. Sprawę miała też osobiście zgłosić miejscowej policji.

Rodzina liczy na przełom w poszukiwaniach

Siostra Anny Wilskiej, Karolina w rozmowie z „Faktem” zwróciła uwagę, że dla bliskich kluczowa jest teraz data 27 maja.

– Wtedy przypadają 33. urodziny Ani. To dla niej zawsze było ważne święto i celebrowała je z bliskimi. Nie wyobrażam sobie, by do tego dnia się nie odezwała, jeśli nie jest w niebezpieczeństwie lub ktoś nie zrobił jej krzywdy – stwierdziła Karolina.

Siostra kobiety ujawniła również, że 33-latka miała też wiele planów na najbliższe tygodnie. – W czerwcu miała się pojawić na ślubie przyjaciółki we Włoszech – relacjonowała. Dodała również, że Anna chciała też przygarnąć kota, marzyła również o podróży do Ameryki Południowej.

Trwają poszukiwana Anny Wilskiej

15 maja Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie udostępniła szczegółowe informacje dotyczące zaginionej. Anna Wilska pochodzi z Ostrowitego Prymasowskiego w gminie Witkowo. Od listopada 2025 roku miała przebywać na Majorce. „Ma około 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy oraz średniej długości brunatne włosy z jasnymi refleksami. Znakiem szczególnym jest charakterystyczny ślad po szczepieniu na lewym ramieniu” – poinformowała policja.

facebook

Osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu kobiety, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie pod numerami telefonów: 47 77 21 211 lub 112. Można się też kontaktować ze służbami hiszpańskimi.

– Bardzo proszę każdego, kto widział Annę, rozmawiał z nią, spotkał ją na Majorce albo wie, gdzie mogła przebywać, o pilny kontakt. Każda informacja może być ważna. Nawet jeśli komuś wydaje się, że to drobiazg, dla nas może to być coś, co pomoże odnaleźć moją siostrę. Proszę również osobę, z której profilu Anna kontaktowała się z rodziną, aby zgłosiła się i wyjaśniła, kiedy i w jakich okolicznościach miała z nią kontakt. Chcemy tylko ustalić prawdę i odnaleźć Annę. Informacje można przesłać również na mojego maila: [email protected]. Gwarantuję anonimowość — zaapelowała w rozmowie z „Faktem” siostra zaginionej.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Polki na Majorce. Hiszpańska policja sprawdziła hoteleCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Polki na Majorce. Pisała z bratem, nagle kontakt się urwał