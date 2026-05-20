Ziobro opuścił Węgry na wizie „członka zagranicznych mediów”. Padło ważne zastrzeżenie

Rzecznik Prokuratury Krajowej na briefingu prasowym mówił o przesłuchanie prezesa TV Republika. – Tomasz Sakiewicz stawił się do prokuratury na wezwanie. Został przesłuchany w charakterze świadka. Do przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu ułatwieniu podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce – zaczął.

Szef Telewizji Republika złożył zeznania. – Ta czynność została formalnie prawidłowo zakończona, natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązanym z przedmiotem tego postępowania – kontynuował Przemysław Nowak. Według rzecznika PK była to wypowiedź stricte polityczna. Sakiewicz przekonywał m.in. że został nielegalne wezwany.

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry na rzecz USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej o szczegółach

Prokurator będzie analizował protokół pod kątem tego, czy nie doszło tutaj do bezpodstawnego uchylenia się od złożenia zeznań. Grozi za to kara pieniężna. Prokuratura Krajowa „od kilku dni ma oficjalne informacje, że Ziobro opuścił Europę w 9 maja”. – Wyleciał z Mediolanu do USA, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję: „członka zagranicznych mediów” – relacjonował Nowak. Chodzi o punkt widzenia Stanów Zjednoczonych. Może być to polska redakcja.

Rzecznik PK zaznaczył, że prokuratura posiada więcej informacji w tym zakresie, ale na razie nie chce o tym mówić. – Nasze możliwości są nieco ograniczone przede wszystkim z uwagi na brak poszukiwań międzynarodowych – przyznał Nowak. Rzecznik PK tłumaczył, że „to utrudnia możliwości i środki z oczywistych powodów”. Nowak przekonywał, że gdyby wiceprezes PiS „był poszukiwany ENA to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy i zostałby zatrzymany”.

Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz usłyszy zarzuty? „Nie można tego wykluczyć”

– To nie znaczy, że Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem. Jest podejrzany, ścigany w Polsce – zauważył rzecznik Prokuratury Krajowej. Nowak podkreślił, że „pomoc takiej osobie w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem”. W kontekście tego, czy prezes TV Republika może w przyszłości zostać wezwany jako podejrzany, a nie światek, rzecznik PK zaznaczył, że „nie ma materiału na przedstawienie mu dzisiaj zarzutów, ale nie można tego wykluczyć”.

Ziobro jest w Waszyngtonie. Pytanie tylko: w którym?

