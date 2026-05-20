Bosak pokazał projekt ustawy, wkrótce trafi do Sejmu. „Do tej pory nie był potrzebny”

O planach Konfederacji Wolność i Niepodległość poinformował wicemarszałek Sejmu – Krzysztof Bosak, jeden z jej liderów. Prezes Ruchu Narodowego przekazał we wpisie na platformie X, że „projekt ustawy o zakazie adopcji homoseksualnych” trafi wkrótce do Sejmu.

Konserwatywny polityk przypomniał, że „w polskim prawie nie ma takiego zakazu”, sugerując, że trzeba to zmienić. Powodem, który wskazał, jest głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wymiar sprawiedliwości nakazał władzom Rzeczypospolitej, by uznawała małżeństwa jednopłciowe, zawarte legalnie na terenie innych państw UE.

Lider Konfederacji zażądał „jednoznacznego uregulowania kwestii adopcji homoseksualnych”

Bosak stwierdził, że „do tej pory zakaz adopcji homoseksualnych nie był potrzebny”, jednak rząd Donalda Tuska – w jego opinii – „wbrew Konstytucji rejestruje zagraniczne małżeństwa homoseksualne, bo TSUE wymusza realizowanie lewicowej agendy ideologicznej”.



„Potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci. Uregulujmy jednoznacznie tę kwestię raz na zawsze: żadnych adopcji przez formalne i nieformalne związki homoseksualne. Wszystkie partie rządowe (poza Lewicą) deklarują, że są przeciwko adopcjom homoseksualnym, więc nie powinno być problemu z zebraniem większości, prawda? Sprawdźmy, czy politycy rządu zagłosują zgodnie z własnymi deklaracjami!” – zaznaczył w dniu 20 maja (w środę) na X.

Tak Rafał Trzaskowski komentował pierwsze uznanie zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. „Przypominam”

Niedawno informowaliśmy, że w stolicy przeprowadzono pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci. Sprawę komentował prezydent Rafał Trzaskowski.

– Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne. I tutaj w ten sposób bardzo konsekwentnie działamy od wielu, wielu lat. Przypominam państwu, że podpisałem jako pierwszy kartę osób LGBT [skrót od: lesbijki, geje osoby biseksualne i transseksualne – red.] i konsekwentnie też wprowadzaliśmy ją w życie – podkreślał.

twitterCzytaj też:

Para z KO zbija fortunę na kilometrówkach. Zdążyli już okrążyć ZiemięCzytaj też:

Ziobro opuścił Węgry na wizie „członka zagranicznych mediów”. Padło ważne zastrzeżenie