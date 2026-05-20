Wyjątkowe odkrycie na najsłynniejszym wykopie w Gdańsku. Znaleziono tajemniczy grób

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował we wtorek 20 maja w mediach społecznościowych o „pierwszym w tym sezonie znalezisku archeologicznym na najsłynniejszym wykopie w Gdańsku – przy ul. Grodzkiej/Sukienniczej, gdzie znajdowała się słynna lodziarnia Miś”. Odkryto granitową płytę nagrobną z reliefem krzyża łacińskiego, datowaną na XIII wiek. Pod nią najprawdopodobniej znajduje się pochówek.

Jak czytamy, łącznie z tegoroczną archeolodzy w tym miejscu wcześniej znaleźli już m.in. siedem płyt nagrobnych, w tym trzy z krzyżami. Na działce odkryte zostały relikty najstarszego kościoła w Gdańsku. To drewniana budowla z około 1140 roku, postawiona na planie krzyża greckiego. Wokół niej znajdował się cmentarz z ponad 200 grobami. W jednym z nich prawdopodobnie spoczywał ktoś ważny.

Zaskakujące znalezisko z XIII wieku. „Ogromny wpływ na całą Europę okresu średniowiecza”

Kompletny szkielet mężczyzny znaleziono pod wapienną płytą nagrobną z wyobrażeniem rycerza w kolczudze, z mieczem i tarczą, wykonaną z importowanego wapienia gotlandzkiego. Eksperci z Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków są przekonani, że znalezisko ma ogromny wpływ na nie tylko dla badaczy dziejów średniowiecznego Pomorza, ale i całej Europy tego okresu. W związku z tym w 2025 r. powołano specjalną komisję i zdecydowano o rozszerzeniu wykopu na ul. Sukienniczą.

W sierpniu ubiegłego roku ogłoszono, że na ul. Sukienniczej znaleziono „drugą płytą nagrobną z szarożółtego piaskowca z ornamentem w postaci ostrołuku i z fragmentem zachowanego ślepego maswerka (zdobienie charakterystyczne dla gotyku) oraz śladami węglanowej korozji miedzi w postaci niebieskozielonego osadu”. Znaleziono tam fragmenty trumny i szkielet z uszkodzoną czaszką. To, kto był w środku, było przedmiotem badań antropologów.

