Wymowne zdjęcie Tuska z Wałęsą i Magyarem. Porównał Polaków do Węgrów

„W 1989 i 2023 roku Polacy mówili dokładnie to samo, co kilka tygodni temu Węgrzy: wolność zawsze zwycięża” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Polski premier do wpisu dołączył zdjęcie z Lechem Wałęsą i jego węgierskim odpowiednikiem Peterem Magyarem, który przebywa w naszym kraju z dwudniową wizytą. Magyar podróż po Polsce zaczął od Krakowa, gdzie zwiedził m.in. Katedrę na Wawelu.

Szef węgierskiego rządu spotkał się również z włodarzem miasta Aleksandrem Miszalskim i metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja Węgier złożyła także wieńce przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego. Następnie Maygar udał się pociągiem do Warszawy. W stolicy kraju najważniejszym punktem była rozmowa z polskimi władzami.

Premier Węgier z wizytą w Polsce. Rozmawiał z Karolem Nawrockim

Z Karolem Nawrockim węgierski premier rozmawiał o relacjach polsko-węgierskich, w tym współpracy gospodarczej oraz wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Omówiono też kwestie bezpieczeństwa regionu i pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz Inicjatywy Trójmorza.

Tusk podczas spotkania z Magyarem mówił, że „Polaków i Węgrów łączy zrozumienie, że ważne sprawy wymagają waleczności i serca”. Dodał, że „można pokonać każde zło, jeśli się wierzy we własny naród”. – Twoje historyczne zwycięstwo to nie tylko powrót Budapesztu do UE. To także znak dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość i moralność w polityce nie są przegranymi sprawami – przekonywał szef polskiego rządu.

Peter Magyar rozmawiał z Donaldem Tuskiem

Poruszono również temat rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej. Tusk przypomniał też, że „Polska w krótkim czasie osiągnęła pełną niezależność energetyczną dzięki dywersyfikacji dostaw”. W planach są także prace nad wspólnym europejskim stanowiskiem wobec Ukrainy. Premier Węgier przekonywał, że „to nie przypadek, że z pierwszą wizytą zagraniczną przyjechał do naszego kraju”.

– Chciałem pokazać narodowi węgierskiemu jak najwięcej miejsc z Polski i odwiedzić miasta, w których bije serce wolności Europy – wyjaśniał Magyar. Temat odnowienia relacji polsko-węgierskich i współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej został także poruszony podczas spotkania z premiera Węgier z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Magyar rozmawiał też z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Następnie szef węgierskiego rządu udał się do Gdańska.

Czytaj też:

Wałęsa ostro po bojkocie PiS w PE. „To była głupota polityczna”Czytaj też:

Magyar ujawnił sensacyjne informacje o Romanowskim. Wymienił jeden kraj